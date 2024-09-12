Цены на стройматериалы для утепления дома в Днепре завысили вдвое: что покупают дороже

В Днепре провели тендер по утеплению фасада дома. Победителем электронных торгов признали ООО "БК Стройкомплект Дизайн". Департамент по самоорганизации населения Днепровского городского совета намерен заключить соглашение с обществом. Однако в смете цены на некоторые стройматериалы завышены, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Dozorro.



Иллюстративное фото

Стоимость контракта на утепление фасада дома по улице Метростроевская, 4 может составить 48 млн грн.

Общество было единственным участником электронных торгов и предложило цену всего на 0,32% ниже ожидаемой стоимости. Однако в итоговых сведениях цены на некоторые строительные материалы подрядчик значительно завысил.

Так, смесь Ceresit СT 190 Pro значится в смете по цене по 36,48 грн/кг. Однако в сетях магазинов стоимость вдвое ниже – по 16,96 – 17,18 грн за килограмм.

Смесь Ceresit СT 190 в смете указана по 23,64 грн/кг, однако розничные сети такую же смесь предлагают по 18,76 грн/кг, такая же цена и на официальный сайт Ceresit.

Минераловатный утеплитель Технофас Оптима плотностью 120 кг/куб.м и толщиной 50 мм, согласно смете, планируют купить по 384 грн/кв.м. Розничные сети такой товар предлагают по цене от 214 грн/кв.м.

Однако это лишь отдельные товары в смете, цены некоторых нельзя сравнить с рыночными, ведь одна из самых дорогих и крупнейших позиций указана без детальных характеристик.

Также минераловатный утеплитель Технофас планируют покупать по 1068 грн/кв.м (все цены указаны с НДС). В розничной сети можно купить товар за 622-677 грн/кв.м. Переплата только на этой позиции может составить 1,2 млн грн. Общая переплата только на 8 позициях может составить 2,8 млн грн.

Стоит отметить, что цена договора жесткая, заказчик не сможет легко изменить стоимость материалов в процессе выполнения работ.

Что касается деятельности компании, получившей тендер, то, по данным Dozorro, ее зарегистрировали только в сентябре 2023 года. Компания занималась мелким ремонтом в Днепропетровской области, с начала 2024 года получила заказов на 180 млн грн, из которых 118,6 миллиона поступило от Департамента по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета. Директором и владелицей компании является 71-летняя Жигир Елена Григорьевна.

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