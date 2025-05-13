Цены на «визитку Украины» достигли исторического максимума: сколько стоит сало

Цены на сало достигли исторического максимума – 280 грн/кг за отдельные сорта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные Минфина.

В Украине поднялись цены на сало

Текущие цены (средние и по магазинам) на сало:

Сало домашнее 1 кг, средняя цена: 238,50 грн.

Среднемесячные цены в апреле 2025 года были такими:

Сало домашнее 1 кг: 236,77 грн.

Сало соленое 1 кг: 264,80 грн.

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов роста цен:

- повышение себестоимости сырья из-за погодных аномалий.

- по росту цен на топливо и логистику.

- девальвация гривны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине из-за инфляции произошло подорожание продуктов питания. Инфляция в апреле составила 15,1% (по отношению к апрелю 2024 года). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госстата.

Так отмечается, что инфляция на потребительском рынке в апреле 2025г. по сравнению с мартом 2025г. составила 0,7%, с начала года – 4,3%. Базовая инфляция в апреле 2025г. по сравнению с мартом 2025 года составила 0,4%, с начала года – 3,9%. На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%. Больше всего (на 7,9%) подорожали свинина и фрукты. На 3,6-0,8% выросли цены на мясо птицы, сахар, говядину, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, сало, макаронные изделия, овощи, безалкогольные напитки.

В то же время на 2,5–0,2% подешевели яйца, рис и масло. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,2%. Цены на транспорт снизились на 0,3% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,2%. В то же время, на 0,9% и 0,8% подорожал проезд в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте.