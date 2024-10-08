Цены заоблачные: почему зимой картофель подорожает до 55 грн за килограмм

В Украине быстро дорожают продукты. Уже некоторые ценники превышают европейские , однако это еще не предел. Популярные украинцы продукты подорожают в разы. О ценовых тенденциях рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Украинского Радио.



Иллюстративное фото

По словам эксперта, картофель в розничных сетях этой зимой может стоить 50-55 грн за килограмм. Он отметил, что сейчас на оптовом рынке средняя цена продукта колеблется в диапазоне 19–22 грн, а в магазинах – 30–35 грн за килограмм.

Стоимость картофеля выросла из-за твердой почвы – такая ситуация помешала полноценно собрать урожай. “В целом это касается больше Центральной и Восточной Украины. Возможно, на Западной не было очень больших таких проблем, потому что там немного другой климат. Но в общей картине еще фиксируется то, что картофель в небольших объемах, но добирается, и это повлияло на цену”, — отметил аналитик.

Однако, по его убеждению, даже когда урожай будет собран, это не снизит стоимость картофеля.

“Мы входим в тот период, когда нас ждет историческое повышение налогов, плюс дорожает горючее, что повлияет на логистику, перевозку к конечному потребителю и т.д. Поэтому какого-либо существенного понижения цен, к сожалению, не будет”, — прогнозирует эксперт.

Что касается других овощей, то лука на рынке достаточно, а стоимость моркови будет колебаться между луком и картофелем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты прогнозировали в Украине дефицит картофеля из-за сложных погодных условий.



