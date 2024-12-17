Что будет дальше, никто не знает: У регионов забирают деньги, а зарплаты учителям считают до осени

Финансовый 2025 год принесет немало изменений — это и полноценное применение новых налогов, и новые кредиты и заимствования от западных партнеров. Однако власти решили перераспределить средства регионов.

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Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал о новых решениях на 2025 год.

"Возвращаюсь из Львова. Там проходил Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины. Было много вопросов. В частности, по обороноспособности, развитию местного самоуправления, европейской интеграции. Были первые лица государства, представители местного самоуправления, главы администраций", – отметил он.

Что касается новаций, то, по его словам, есть какие-то положительные, но есть и негативные вещи, которые высказывали представители регионов.

“В частности, для общин в следующем году из негатива – это изъятие денег. Так из Франковской громады кроме военного/силового НДФЛ еще будут изымать 192 млн гривен…. А также на обеспечение зарплаты учителя только поставили на 8 месяцев заработную плату. Что будет дальше – никто не знает. Эти вопросы поднимались перед министрами. Ибо они для нас очень важны. Мы ежегодно дофинансируем обязанности государства перед педагогами”, – поделился результатами встречи Марцинкив.

Напомним, что депутаты в Киевском городском совете жаловались на дискриминацию столицы со стороны государства по вопросу формирования городского бюджета. Портал "Комментарии" сообщал, что в столице забирают 60% налога с физических лиц. Во всех других украинских регионах забирают только 40%, а 60 оставляют. О такой многолетней практике рассказала заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета от фракции "Удар" Анна Старостенко.



