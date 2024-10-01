Что будет с курсом в октябре: почему украинцы скупают доллар

Во второй декаде сентября тенденция роста курса доллара продолжилась. Что ждать в октябре? Какие цифры мы увидим в обменниках? Почему украинцы продолжают скупать валюту? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют. Фото: из открытых источников

К спросу на наличный доллар привел ряд факторов

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отметил, что сейчас действительно наблюдается тенденция к тому, что курс доллара повышается, но она не является критической. Сейчас не происходит чего-то удивительного.

"Тенденция к повышению курса доллара началась еще, когда были обнародованы прогнозы по курсу доллара по отношению к гривне на 1 января 2025 года. Уже тогда он выходил за 41 грн за доллар. И это было подкреплено прогнозами осенью, что будет с курсом в 2025 году, что будет на 1 января 2026 года. То есть, все эти моменты фактически подстегнули эту тенденцию, они ее фактически законсервировали, сделали такой, что нельзя достичь обратного эффекта, чтобы доллар дешевел. В целом те тенденции, которые происходят в стране, приводят к тому, что многие граждане забирают свои депозиты из банков в гривне, переводят их в доллары и, условно говоря, хранят доллар где-то там дома под матрасом. К этому привела и налоговая реформа, когда увеличивается налог, что, в свою очередь, цепляет проценты и по депозиту. Сюда же можно отнести перспективы роста тарифов на электроэнергию и разного рода ограничения по уплате с украинских кредитных карт за пределами Украины, которые время от времени вводятся", – отметил эксперт.

Алексей Плотников отметил, что политика государства и политика, в первую очередь, Нацбанка по ограничениям использования безналичной гривны приводит к тому, что увеличивается спрос на наличный доллар. Учитывая всю эту совокупность факторов, мы имеем то, что увеличивается курс доллара и увеличивается спрос на наличный доллар.

Тенденции к концу этого года – плюс-минус курс 42 грн за доллар

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что есть смысл ориентироваться на контрольные цифры госбюджета, есть смысл ориентироваться на бюджетную декларацию и прогноз на будущий год.

"На сегодняшний момент всё достаточно чётко совпадает. То есть, другими словами, пока из того, что мы можем видеть, то тенденции до конца этого года – плюс-минус курс 42 грн за доллар. Среднегодовой курс на будущий год – 45 грн за доллар. Это значит, что начинаем 42, а заканчиваем 47,5. Внутри там динамика, подвижки, немного больше, немножко меньше. Это чисто спекулятивное. Речь идет о тренде, а уже чем он будет сопровождаться усилением или ослаблением – это не принципиально. Главное понимать общий тренд", – говорит Олег Пендзин.

Что касается тенденции с покупкой украинцами долларов, то, по мнению экономиста, если люди хотят заработать, то намного выгоднее вкладывать деньги в ОВГЗ.

"То есть, если мы берём гривневые облигации, которые освобождены от налогообложения, то по деньгам получается выгоднее, чем вкладывать в валюту. Потому что на сегодняшний день вы валюту никуда не денете. В лучшем случае вы её обменяете и положите себе в сейф или в кубышку, потому что банки дают смешные годовые. Валютные облигации тоже крайне маленькие по доходности, а доходность ОВГЗ очень хорошая и она как раз полностью перекрывает этот ожидаемый рост курса", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Подводя итоги разговора о прогнозе курса Олег Пендзин подчеркнул, что такой прогноз, как он озвучил, должен осуществиться, если не будет какого-то форс-мажора. Но, если будет форс-мажор с поставками нам от западных партнеров макрофинансовой помощи или ещё какие-то проблемы, то, конечно же, курс будет меняться.

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