Что происходит с курсом доллара: будет ли очередной скачок в декабре

В конце ноября доллар дважды обновлял максимумы. Рекордное значение было зафиксировано 28 ноября – 41,60 грн/доллар. В результате за ноябрь курс доллара вырос на 0,8% — с 41,27 грн/доллар до 41,60 грн/доллар. Ждать ли взлет курса доллара в декабре? Каким он может быть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс гривны. Фото из открытых источников

На валютном ринке Украины скучно

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко так прокомментировал ситуацию:

"В Украине с долларом скучно. Те изменения, которые происходят на валютном рынке, очень скудны. Когда курс 40, если там плюс-минус 10-20 копеек, даже гривна – это ни на что не влияет. Следовательно, те изменения, которые происходят с курсом — это обычные сезонные колебания, которые показывают, что население разбогатело. Это факт, что существенно выросли доходы населения. В первую очередь, очень много зарабатывают военные. Также бизнес начал более-менее нормально платить. Как результат население, как бешеное, скупает валюту. Люди скупают на миллиарды долларов валюты. Возникает вопрос: где они берут деньги? Ответ прост: хорошие заработки".

Экономист отмечает, что действительно на валютный курс, пусть частично, но влияет скупка валюты населением. Кроме того, как бы то ни было, очень много валюты на межбанке покупает Министерство обороны и вообще предприятия, занимающиеся либо изготовлением оружия, либо его закупкой. Поэтому это также оказывает влияние на колебания курса. Однако на сегодняшний день мы видим очень слабые изменения с курсом.

Александра Охрименко не прогнозирует, что в декабре мы увидим скачок доллара.

"На сегодняшний момент на украинском валютном рынке, в отличие от российского, действительно очень скучно. У нас люди скупают валюту не потому, что опасаются, что курс стремительно вырастет, а потому что просто избыток денег, ну, и, опять же, война и в такое время люди хотят подстраховаться. Возможно, на конец года и увидим в обменниках курс 42, а возможно и нет. В любом случае, на сегодняшний день валютный рынок Украины, несмотря на войну, работает относительно стабильно и колебания курса как-то существенно на бизнес, на украинцев не влияют", – подытожил эксперт.

Курс соответствует тому показателю, который заложен в бюджете

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, для того, чтобы раз и навсегда снять вопросы о том, каким может быть курс, нужно открыть бюджет Украины на 2025 год, где заложен курс 45 гривен за доллар.

"Воспользовавшись элементарным курсом арифметики можем сказать, что заканчивать этот год мы будем на среднем курсе 42+ гривны за доллар. То есть в декабре у нас будет курс 42, а в конце 2025 года – 47 гривен за доллар", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Олег Пендзин подчеркнул, что в Украине фактически нет рынка валюты. Потому что единственным продавцом валюты сегодня выступает Нацбанк, который берёт деньги для продажи от Минфина, а тот, в свою очередь, из макрофинансовой помощи от наших западных партнёров. Валютные резервы НБУ пополняются именно с этой финансовой макрофинпомощи.

"То есть, если вы единственный продавец, а вместе с тем, ещё и регулятор, то вы сами и устанавливаете курс, который предварительно согласовали с правительством. Поэтому Нацбанк спокойно поднял сейчас курс к 41,6 грн за доллар, а в декабре поднимет к 42", – пояснил эксперт.

Он добавил, у нас все социальные платежи выплачиваются за счёт макрофинансовой помощи западных партнёров. Эту помощь мы получаем в долларах, а выплачиваем в гривне. Следовательно, Минфину выгоден послабее курс, чтобы он за свой условный доллар получил больше гривны.

"И, когда Минфин больше продаёт доллара для того, чтобы осуществить социальные выплаты, курс немного поднимается. И, следовательно, когда Минфин продал доллары, чтобы рассчитаться с пенсионерами, малообеспеченными, бюджетниками, курс немного укрепляется. Но тренд не меняется. Курс соответствует тому показателю, который заложен в бюджете", – подытожил Олег Пендзин.

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