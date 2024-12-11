Денег не хватает: большинство украинцев потратило "тысячу от Зеленского" на одну услугу

В Украине с 1 декабря стартовала регистрация на получение денежной помощи по программе "Зимняя е Поддержка", которую украинцы назвали "тысячей от Зеленского", ведь именно президент анонсировал эти выплаты. С 10 декабря украинцы стали получать деньги. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о первых результатах внедрения программы.

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Он сообщил, что заявку на "еПоддержку" подали почти 6,5 миллиона украинцев подали, из них 1 миллион 600 тысяч – заявки на детей.

“Темп развития этой программы хорош, как мы и рассчитывали. Очевидно, что программа нужна людям. И уже продолжаются первые выплаты. Мы видим, что около половины выплат были перечислены за коммунальные услуги”, – отметил Зеленский.

По его словам, значительная часть уходит на волонтерские фонды. "И это очень важно, что люди могут поддержать нашу армию за счет этих средств", — подчеркнул глава Украины.

Он напомнил, что "поддержка" будет работать в течение трех месяцев зимы. И это время, когда можно будет подать заявку и в течение всего следующего года можно будет потратить эти средства.

Напомним, что украинцы в первый же день получения "тысячи от Зеленского" нашли способ вывести ее в наличные. Чтобы граждане не нарушали условия программы, платежная система, как сообщал портал "Комментарии", перестала предоставлять популярную услугу.

Также украинцы жаловались на проблемы с оплатой книг полученной тысячей – банки не принимали платеж.

Также стоит помнить, что получить тысячу гривен помощи можно и в "Укрпочте", однако там ее тоже не будут выплачивать – можно купить товары, которые продаются в отделении.







