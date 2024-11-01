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Денег нет: Глава партии «Слуга народа» сообщила «плохие новости» для переселенцев

Елена Шуляк сообщила, что увеличение финансирования программы еВосстановление ожидать не стоит

сегодня, 09:50
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Недилько Ксения

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила о том, что ее и другие правки по финансированию еВосстановления в Бюджете-2025 в первом чтении отклонено.

Денег нет: Глава партии «Слуга народа» сообщила «плохие новости» для переселенцев

Елена Шуляк. Фото: Фейсбук Елены Шуляк

"По состоянию сейчас хороших новостей для всех, кто ожидает увеличения финансирования по программе еВосстановление, у меня, к сожалению, нет", – написала Шуляк.

Денег нет: Глава партии «Слуга народа» сообщила «плохие новости» для переселенцев - фото 2

Она сообщила, что доходная часть бюджета-2025 составляет 2,336 триллиона гривен, в том числе:

- доходы общего фонда Государственного бюджета Украины — в сумме 2,095 триллиона гривен;

- доходы специального фонда Государственного бюджета Украины — в сумме 241 миллиард гривен.

Сообщение главы партии "Слуга народа" прокомментировал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, который отметил, что "в переводе это означает, что мариупольцы могут не надеяться получить ни компенсаций, ни помощи от государства за потерю жилья".

"Знаете, что будет дальше? А дальше еще несколько десятков внутренних беженцев плюнут и уедут в оккупацию. Но это еще не все.

Однако у нас есть 30 млрд. гривен, чтобы раздать каждому по 1000 гривен. Но отдельной строкой у нас полно денег, чтобы платить пенсии и все социальные выплаты мариупольцам в оккупации. Небывалый аттракцион щедрости от наших чиновников. Правда, очень странной и безжалостной щедрости", – отметил Андрющенко.

Отметим, что в Украине до сих пор нет механизма получения компенсации за разрушенное жилье жителям оккупированных с 2022 года городов – Мариуполя, Попасной, Северскодонецка, Бахмута, Лисичанска и других. Если жители деоккупированных территорий и владельцы жилья, которое оккупанты разрушают обстрелами на территории, подконтрольной Украине, получают компенсацию на восстановление и жилищные сертификаты на приобретение нового жилья, то у сотни тысяч переселенцев Донецкой и Луганской областей нет такой возможности.



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