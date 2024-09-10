Деньги только на оборону: что будет с государственным бюджетом Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о ситуации с военными и невоенными расходами в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Кабмина.



По его словам, 100% всех налогов из государственного бюджета тратится на покрытие нужд безопасности и обороны. Для финансирования невоенных расходов Украина привлекла около 100 млрд долларов внешнего финансирования.

Рассказал глава правительства и об "экономии" средств и вероятных поступлениях в бюджет. Так, реструктуризация внешнего долга позволила сэкономить 11,4 млрд долларов за следующие 3 года. Также Украина получила политическое решение об использовании 50 млрд долларов замороженных активов РФ. Украина стремится добиться конфискации в свою пользу всех 300 млрд долларов.

“В этом году есть пакет поддержки от США. Около 4 млрд долларов уже получили. Еще 4 млрд получим после выполнения соответствующих шагов. Получили средства от МВФ и сейчас идет миссия по пятому пересмотру программы расширенного финансирования. Вокруг этого сосредоточена программа стран G7 на сумму 142 млрд долларов на 5 лет”, — рассказал Денис Шмыгаль о внешнем финансировании.

Также напомнил о сотрудничестве с ЕС по программе "Ukraine Facility". "Это 50 млрд евро на 4 года. Свои обязательства выполняем вовремя и четко”, — заверил глава Кабмина.

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