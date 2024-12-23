Директор Донецкого аэропорта, разрушенного 10 лет назад, получает зарплату

Воздушное пространство Украины закрыто с момента полномасштабного вторжения России. Тем не менее директора гражданских аэропортов, даже частично разрушенных ракетными ударами, продолжают получать зарплату. "Слово и дело" исследовало их декларации и выяснило, сколько директора аэропортов заработали в 2022 и 2023 годах.

Донецкий аэропорт

На инфографике – какую зарплату в ходе полномасштабной войны получают директора неработающих аэропортов.

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Александр Дубревский за 2022 год задекларировал чуть более 4 млн гривен зарплаты, за 2023-й – 3 млн 788 тысяч гривен.

В интервью ТСН Дубревский рассказывал, что аэропорт хоть и закрыт, но все равно обеспечивает техническую готовность своих инфраструктурных объектов и производственных технологических систем, работает над усовершенствованием безопасности и поддерживает уровень квалификации персонала.

Часть сотрудников предприятия работает в обычном режиме с полным объемом обязанностей. Подготовку специалистов также продолжают учебные центры аэропортов.

Директор аэропорта "Киев" (Жуляны) Александр Нестеренко в 2022 году заработал 693,2 тысяч гривен, в 2023 году – 652,1 тысяч.

Исполняющий обязанности директора аэропорта в Запорожье Александр Коняхин в 2022 году получил 1 млн 64,2 тысяч гривен зарплаты, в прошлом году – 1 млн 73,4 тысяч.

Директор аэропорта во Львове Татьяна Романовская заработала в 2022 и 2023 годах 906 тысяч и 872,8 тысяч гривен соответственно.

Директор аэропорта в Кривом Роге Игорь Лашин задекларировал 590,2 тысяч и 703,1 тысяч гривен зарплаты за два года полномасштабной войны.

Владимир Берко, с марта 2023 года исполняющий обязанности директора аэропорта в Николаеве, задекларировал 667,1 тысяч гривен зарплаты.

И.о. директора ужгородского аэропорта Виталий Пинич задекларировал за прошлый год 638,6 тысячи гривен зарплаты. Его назначили на должность в мае.

Директор КП "Аэропорт Сумы" Константин Карпович задекларировал 536,7 тысячи гривен зарплаты за 2022 год и 470,3 тысячи за 2023-й.

И.о. директора одесского аэропорта Ольга Макогонюк за 2022 год указала в декларации 476,4 тысячи гривен зарплаты, за 2023 год – 434,4 тысячи.

Руководитель аэропорта в Виннице Владимир Ниценко заработал 323,4 тысяч гривен и 378,1 тысяч в 2022-2023 годах.

Зарплату продолжает также получать директор разрушенного еще десять лет назад аэропорта в Донецке: за 2022 год Владислав Близнюк получил 119,3 тысячи гривен, за 2023-й – 309,2 тысячи. Отметим, что КП "Международный аэропорт Донецк им. С.С. Прокофьева" сейчас зарегистрировано в Славянске.

Директор аэропорта в Черновцах Сергей Томнюк получил 272 тысячи и 284,8 тысячи гривен зарплаты, директор аэропорта в Хмельницком Валерий Сорока – 270 тысяч и 271,8 тысячи, и.о. директора аэропорта в Херсоне Игорь Званчук – 99,2 тысячи и 175,8 тысячи, и.о. директора аэропорта в Измаиле Юрий Радов – 94,7 тысячи и 149,9 тысячи.

И.о. директора аэропорта в Тернополе Владимир Кулак задекларировал за 2023 год 270,1 тысяч гривен зарплаты, и.о. директора аэропорта в Полтаве Станислав Лелюк – 155,8 тысячи.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что эксперты указывают на техническую готовность аэропортов "Борисполь" и "Львов", которые могут запустить работу уже через месяц после получения соответствующих разрешений. Однако их функционирование зависит от гарантий безопасности.