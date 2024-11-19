Экономический кризис значительно усугубится: эксперт прогнозирует худшие десятилетия для Украины

Экономическая ситуация в Украине сложная, однако в ближайшие десятилетия проблемы усугубятся. Такой прогноз дал учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко, сообщает портал "Комментарии".

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"Почему я считаю в Украине все плохо с экономикой еще долгие годы? Первым пунктом, конечно, будет, потому что страну возглавляют, мягко говоря, непрофессионалы. Но есть и второй теоретически важный фактор, это рост неравенства, который, по мнению одного из самых выдающихся представителей Парижской школы экономики Тома Пикетти, скатывает страну в еще большую экономическую бездну”, — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Пикетти привел очень яркий пример Италии, где фактически уже тридцать лет нет экономического роста, и страна считается самым больным членом ЕС.

Неравенство богатства Италии значительно возросло в начале 1990-х. Верхние 0,1% обладают примерно 10% общего личного чистого богатства, верхние 10% имеют более 50%. Доля богатства нижних 50% показывает одно из сильнейших падений среди всех развитых экономик и опустилась к середине 2010-х до 4% (с 12% в начале 1990-х).

У половины или даже больше итальянцев нет средств для работы двигателя потребительской экономики.

"Так вот в Украине ситуация в разы хуже, чем в Италии, у нас 70% населения по сравнению с Италией за чертой нищеты живут, плюс война, коррупция и ****, и чтобы хоть как-то изменить ситуацию необходимые тектонические десятилетия", — спрогнозировал эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Госбюджет-2025 заставит украинцев вернуться в оккупацию.