Fitch Rating объявило Украине ограниченный дефолт: что ждать украинцам

Американское кредитно-рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте на уровне ограниченного дефолта. Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров объяснил, с которыми проблема столкнется Украина в ближайшее время.

Ограниченный дефолт в Украине. Фото: hromadske

Как объясняет экономист Александр Гончаров, уровень долга Украины значительно превышает среднее значение 70,9% для суверенных долговых обязательств с рейтингом B/C/D, а увеличение долга связывают с ослаблением гривны и увеличение бюджетного дефицита.

Гончаров прогнозирует две неблагоприятные волны для Украины, а также дефолт в следующем году.

"Этот большой кризис всерьез и надолго. В отличие от дефолта, который, скорее всего, в следующем 2025 году накроет нас двумя ударами (обвальным падением рынков капитала и резкой девальвацией гривны), и тогда уже не скоро после второго удара экономика Украины начнет дышать и восстанавливаться" , – говорит экономический эксперт.

По его словам, Украину ожидает много лет экономического упадка и нехватки денег.

"Нынче же нас в лучшем случае ждет депрессия — долгое время нехватка денег, поэтому не только населению, но и министрам и народным депутатам нужно поспешить осваивать науку экономить. Пора политикам сказать правду людям, что мы вступили в полосу постоянного и резкого падения жизненного уровня. И это падение будет длиться много лет. Только кредитных денег для восстановления экономики нам точно не хватит, словом, что заработаем — то и будем есть", — подчеркивает Гончаров.

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