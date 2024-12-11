Fitch Rating объявило Украине ограниченный дефолт: что ждать украинцам

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Slava Kot
Американское кредитно-рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте на уровне ограниченного дефолта. Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров объяснил, с которыми проблема столкнется Украина в ближайшее время.
Ограниченный дефолт в Украине. Фото: hromadske
Как объясняет экономист Александр Гончаров, уровень долга Украины значительно превышает среднее значение 70,9% для суверенных долговых обязательств с рейтингом B/C/D, а увеличение долга связывают с ослаблением гривны и увеличение бюджетного дефицита.
Гончаров прогнозирует две неблагоприятные волны для Украины, а также дефолт в следующем году.
По его словам, Украину ожидает много лет экономического упадка и нехватки денег.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что происходит с курсом доллара. Будет ли очередной скачок в декабре.
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