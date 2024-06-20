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Гетманцев рассказал, когда украинцам ждать повышения налогов

Гетманцев анонсировал радикальное повышение налогов

сегодня, 13:04
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Украине вскоре могут быть введены новые меры по увеличению налоговых ставок, включая военный сбор. Об этом сообщил Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики. По его словам, предложения, которые в ближайшее время ожидается представить правительству, могут быть "достаточно радикальными".

Гетманцев рассказал, когда украинцам ждать повышения налогов

Гетманцев анонсировал радикальное повышение налогов

"И несмотря на то, что ситуация достаточно серьезная, ожидаем такие предложения в ближайшее время. Какими будут эти предложения, я не готов говорить, но понимаю, что они будут достаточно радикальными”, — сказал Гетманцев.

Гетманцев подчеркнул, что увеличение налогов обусловлено существенным недофинансированием военных расходов, которое измеряется сотнями миллиардов гривен.

“Мы с вами неоднократно слышали от министра финансов, министра обороны информацию о том, что в бюджете есть определенное недофинансирование военных расходов. Это недофинансирование измеряется сотнями миллиардов гривен. Это очень большие деньги, которые нельзя аккумулировать точечными решениями или, скажем, за счет детенизации даже, потому что ресурс от детенизации уже используется. У нас уже есть перевыполнение бюджета, но этот ресурс не сопоставим с теми потребностями, которые есть”, – сказал Гетманцев.

Не менее важным является вопрос Единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), размеры которого останутся без изменений летом 2024. Минимальный размер ЕСВ будет составлять 22% от минимальной зарплаты, что равно 1 760 гривен в месяц, а максимальный — 22% от 15 минимальных зарплат, или 26 400 гривен.

Касательно Единого налога, он для 1 и 2 групп ФЛП зависит от минимальной зарплаты и прожиточного минимума для трудоспособных лиц. ФЛП 1 группы платят 10% от прожиточного минимума, что составляет 302,80 гривен, а ФЛП 2 группы — 20% от минимальной зарплаты, или 1 600 гривен. Для ФЛП 3 группы ставка налога зафиксирована на уровне 2023 года.



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Источник: https://24tv.ua/business/ru/nalogi-v-ukraine-vyrastut-kogda-ozhidat-povyshenija-nalogov-v-ukraine-biznes_n2579640
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Обсуждения

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Іван Сірко

сегодня, 12:20

гетьманцева та інших треба шматувати на куски. цих ворогів України, партію (слуга народу) всю і її всіх членів треба ліквідувати!!! так і буде.


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