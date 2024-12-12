Илон Маск превзошел всех: что невероятное удалось бизнесмену

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние достигло 400 млрд долларов.

Илон Маск. Фото из открытых источников

По данным издания Bloomberg, бизнесмен увеличил свое состояние благодаря последним продажам акций компании SpaceX. Это принесло ему 50 млрд долларов, то есть у него 439,2 млрд долларов в целом.

Состояние Маска начало увеличиваться с конца 2022 года. Его бизнес растет и благодаря победе на президентских выборах в США Дональда Трампа, которого бизнесмен не раз публично поддерживал.

Только за один день после выборов бизнесмен заработал 26,5 млрд долларов благодаря росту акций Tesla. Акции Tesla выросли на 65% по сравнению с предвыборным периодом благодаря ожиданиям, что Трамп отменит льготы для электроавтомобилей, помогающих конкурентам компании Tesla.

Отметим, что американский бизнесмен пристально смотрит за высказываниями Владимира Зеленского. Как рассказывал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" прокомментировал международную дипломатию по завершению войны в Украине и отметил, сможет ли Дональд Трамп принудить Украину к переговорам с РФ.

Илон Маск отреагировал на слова Зеленского, отметив его "прекрасное чувство юмора".

"Мы независимая страна, и мы, мне кажется, во время этой войны наш народ и я лично в переговорах с США и Трампом и Байденом и другими европейскими лидерами доказали, что с нами риторика "садись и слушай" не работает. И это не потому, что мы такие, а потому, что мы так должны относиться к любой стране, любому народу, лидерам – уважать. Это принцип равенства, за который мы и боремся”, — заявил Зеленский.

"У него потрясающее чувство юмора", — отреагировал на это Маск и поставил смайлик.