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Индекс глобальных финансовых центров: сохранивший лидерские позиции

Опубликован новый рейтинг Индекса глобальных финансовых центров.

сегодня, 15:15
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Slava Kot

24 сентября 2024 года был опубликован тридцать шестой выпуск Индекса глобальных финансовых центров (GFCI 36), который предоставляет рейтинги и оценки конкурентоспособности для 121 финансового центра мира. Индекс является важным ориентиром для инвесторов и политиков, принимающих решения в сфере финансов.

Индекс глобальных финансовых центров: сохранивший лидерские позиции

Нью-Йорк лидер рейтинга финансовых центров. Фото из открытых источников

Бессменным лидером Индекса глобальных финансовых центров остается Нью-Йорк, возглавляющий рейтинг с 2018 года. Несмотря на потерю одного балла, он сохранил первое место с отметкой 763 балла.

Лондон за полгода добавил три балла и занял второе место с 750 баллами. Третье место занял Гонконг с 749 баллами, который обогнал Сингапур – 747 баллов.

Этот рейтинг является результатом анализа данных 133 финансовых центров, из которых 121 попал в основной индекс. Оценки основаны на 143 инструментальных факторах, таких как показатели Всемирного банка, ООН и ОЭСР, а также на мнениях 6188 респондентов из разных стран.

10 крупнейших финансовых центров мира в 2024 году:

  • 1. Нью-Йорк – 763;
  • 2. Лондон – 750;
  • 3. Гонконг – 749;
  • 4. Сингапур – 747;
  • 5. Сан-Франциско – 742;
  • 6. Чикаго – 740;
  • 7. Лос-Анджелес – 739;
  • 8. Шанхай – 738;
  • 9. Шэньчжэнь – 732;
  • 10. Франкфурт – 730.

Индекс мировых финансовых центров впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода, что делает его важным показателем изменений в глобальной финансовой среде.

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Источник: https://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/global-financial-centres-index/gfci-publications/the-global-financial-centres-index-36/
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