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Главная Новости Финансы 2024 Иностранные кредиторы хотят давить на Украину во время войны: СМИ выяснили детали
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Иностранные кредиторы хотят давить на Украину во время войны: СМИ выяснили детали

Иностранные кредиторы собираются предложить Украине соглашение по возобновлению выплат. Вместо этого они предлагают списать часть долгов с Украины.

сегодня, 11:43
Автор:
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Slava Kot
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Группа иностранных владельцев облигаций, в том числе крупнейшие инвестиционные компании BlackRock и Pimco планируют давить на Украину, чтобы с 2025 года украинское правительство возобновило выплаты по долгу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Иностранные кредиторы хотят давить на Украину во время войны: СМИ выяснили детали

Иностранные кредиторы Украины хотят возобновить выплаты по долгам. Фото из открытых источников

Как пишет американское издание, группа иностранных компаний сформировала комитет и наняла специалистов для переговоров по вопросу возобновления выплат Украины по госдолгу. На эти компании приходится пятая часть еврооблигаций Украины на общую сумму в 20 миллиардов долларов.

Основная цель кредиторов — попытаться убедить Украину заключить соглашение о возобновлении выплат. Вместо этого группа иностранных владельцев облигаций спишет значительную часть долга страны.

Как указывает The Wall Street Journal, переговоры запланированы на май, а Украина пытается привлечь к этому вопросу США и другие страны. Однако украинские партнеры, в том числе и США, обеспокоены, что деньги их налогоплательщиков через Украину пойдут в руки владельцев облигаций, если украинское правительство согласится возобновить выплаты по долгам. 

Кроме того, украинские партнеры отметили, что согласились предоставить Украине льготный период до 2027 года, а по новому соглашению владельцы облигаций получат средства быстрее, чем они.

Некоторые обладатели облигаций указали, что можно использовать замороженные активы РФ для выплаты долгов Украины, однако МВФ и другие украинские партнеры не поддержали такую идею.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых бедных странах Европы и какое место в этом рейтинге занимает Украина.




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