Иностранные кредиторы хотят давить на Украину во время войны: СМИ выяснили детали

Группа иностранных владельцев облигаций, в том числе крупнейшие инвестиционные компании BlackRock и Pimco планируют давить на Украину, чтобы с 2025 года украинское правительство возобновило выплаты по долгу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Wall Street Journal.



Иностранные кредиторы Украины хотят возобновить выплаты по долгам. Фото из открытых источников

Как пишет американское издание, группа иностранных компаний сформировала комитет и наняла специалистов для переговоров по вопросу возобновления выплат Украины по госдолгу. На эти компании приходится пятая часть еврооблигаций Украины на общую сумму в 20 миллиардов долларов.

Основная цель кредиторов — попытаться убедить Украину заключить соглашение о возобновлении выплат. Вместо этого группа иностранных владельцев облигаций спишет значительную часть долга страны.

Как указывает The Wall Street Journal, переговоры запланированы на май, а Украина пытается привлечь к этому вопросу США и другие страны. Однако украинские партнеры, в том числе и США, обеспокоены, что деньги их налогоплательщиков через Украину пойдут в руки владельцев облигаций, если украинское правительство согласится возобновить выплаты по долгам.

Кроме того, украинские партнеры отметили, что согласились предоставить Украине льготный период до 2027 года, а по новому соглашению владельцы облигаций получат средства быстрее, чем они.

Некоторые обладатели облигаций указали, что можно использовать замороженные активы РФ для выплаты долгов Украины, однако МВФ и другие украинские партнеры не поддержали такую идею.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых бедных странах Европы и какое место в этом рейтинге занимает Украина.



