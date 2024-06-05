Кабмин сознательно раскручивает спираль инфляции и подорожание всех товаров и услуг

Кабмин принял решение, согласно которому бизнес должен импортировать 80% электроэнергии в балансе потребления, чтобы гарантированно получить еще 20% со стороны Укрэнерго. Однако, как отмечает политолог Кирилл Сазонов, проблема заключается в том, что Украина не импортирует столько электроэнергии, чтобы ее хватило всем предприятиям. В результате дефицита, в первый же день действия постановления, стоимость импортной энергии ажиотажно выросла – причем сразу на 20% и ее все равно на всех не хватило.

Кабмин

"Ажиотажные цены на импортный свет – это новое раскручение спирали инфляции в Украине. Потому что вслед за этим автоматически возрастет себестоимость украинской продукции. А вслед – цены на все товары и услуги. Это ударит по уязвимым категориям населения – потому что, в отличие от тарифов, акцизов и цен, ни пенсии, ни зарплаты в Украине не растут",

– отметил эксперт.

По его словам, донаты от бизнеса и населения уже существенно упали.

"Это видят все. И дело не в том, что население и бизнес не желают помогать. А в том, что у них больше нет ресурса это делать. Вместо этого правительство, чтобы компенсировать этот ресурс, делает хуже всего – еще больше закручивает гайки в надежде наполнить бюджет",

– подчеркнул Сазонов.

По его словам, единственное, что добьется правительство своими решениями – это закрытие предприятий, а отсюда падение доходов в бюджет и роста безработицы.

"Чиновникам следует перестать заигрывать с населением и расставить приоритеты не так, как требует популизм, а так, как нужно для победы. Люди могут посидеть без света. Могут долго – я проверял. А предприятие закрытого цикла без света сидеть не может. Сейчас, прежде всего, нужно заботиться об экономике. Иначе у нас просто кончаются деньги",

– заявил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что эксперты прогнозируют очень сложную ситуацию в энергетике.



