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Кабмин сознательно раскручивает спираль инфляции и подорожание всех товаров и услуг

Правительство уничтожает украинский бизнес, что неизбежно приведет к уменьшению поступлений платежей в бюджет и росту безработицы

сегодня, 18:01
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кабмин принял решение, согласно которому бизнес должен импортировать 80% электроэнергии в балансе потребления, чтобы гарантированно получить еще 20% со стороны Укрэнерго. Однако, как отмечает политолог Кирилл Сазонов, проблема заключается в том, что Украина не импортирует столько электроэнергии, чтобы ее хватило всем предприятиям. В результате дефицита, в первый же день действия постановления, стоимость импортной энергии ажиотажно выросла – причем сразу на 20% и ее все равно на всех не хватило.

Кабмин сознательно раскручивает спираль инфляции и подорожание всех товаров и услуг

Кабмин

"Ажиотажные цены на импортный свет – это новое раскручение спирали инфляции в Украине. Потому что вслед за этим автоматически возрастет себестоимость украинской продукции. А вслед – цены на все товары и услуги. Это ударит по уязвимым категориям населения – потому что, в отличие от тарифов, акцизов и цен, ни пенсии, ни зарплаты в Украине не растут",
– отметил эксперт.

По его словам, донаты от бизнеса и населения уже существенно упали.

"Это видят все. И дело не в том, что население и бизнес не желают помогать. А в том, что у них больше нет ресурса это делать. Вместо этого правительство, чтобы компенсировать этот ресурс, делает хуже всего – еще больше закручивает гайки в надежде наполнить бюджет",
– подчеркнул Сазонов.

По его словам, единственное, что добьется правительство своими решениями – это закрытие предприятий, а отсюда падение доходов в бюджет и роста безработицы.

"Чиновникам следует перестать заигрывать с населением и расставить приоритеты не так, как требует популизм, а так, как нужно для победы. Люди могут посидеть без света. Могут долго – я проверял. А предприятие закрытого цикла без света сидеть не может. Сейчас, прежде всего, нужно заботиться об экономике. Иначе у нас просто кончаются деньги",
– заявил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что эксперты прогнозируют очень сложную ситуацию в энергетике.




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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid025fzScLbP4v6N6bKPVSdCkDRN5zrw296phpaEfY3iJBkEptDDUAXFj9ffFGeZRzApl
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 17:36

Можуть довго без світла? Він перевіряв? А от старі, часів совка підприємства, вкрадені свого часу блатними Бенями Суркісами Пінчуками Порошенками ... мають працювати. Гарна ідея! Загнати терпіл у печерні часи і тільки на застарілих підприємствах використовувати. Супер майбутнє нацпам'ятні терпіли отримали. А як пихато кричали що вони вільні. І що по факту мають!


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