Как банки будут работать во время праздничных выходных: официальные разъяснения

Национальный банк Украины утвердил новые правила функционирования системы электронных платежей (СЭП) и установил порядок работы банковской системы на период завершения 2024 и на начало 2025 года. Эти изменения были объявлены из-за официальной пресс-службы НБУ.

Найбанк рассказал о работе банков на выходные. Фото: УНН

Согласно сообщению, Система электронных платежей, как и в течение всего 2024 года, будет работать непрерывно в режиме 24/7. Платежи будут производиться с текущей календарной датой, которая будет соответствовать установленному технологическому регламенту работы системы. Это обеспечит стабильность финансовых операций и бесперебойность функционирования инфраструктуры Украины даже в праздничные дни.

В то же время, 30 декабря 2024 года наступит исключительный случай. Платежи в иностранной валюте через Государственную казначейскую службу Украины будут производиться через Национальный банк и АО "Укрэксимбанк" только до 13:00. После этого времени расчеты по погашению и обслуживанию государственного долга будут продолжаться до 16:00. Это ограничение, вероятно, связано с обеспечением корректного выполнения государственных финансовых обязательств в конце года.

Кроме того, 31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года СЕП не будет обрабатывать платежные и информационные сообщения от или Государственной казначейской службы. Это может повлиять на работу бюджетных и государственных учреждений, однако, в целом банковская система, валютный рынок и депозитарий НБУ будут работать в обычном режиме. Это означает, что банки и другие финансовые учреждения могут осуществлять свою деятельность без значительных ограничений по новогодним праздникам.

Отмечено, что также во время праздников будут временно приостановлены услуги по почтовым операциям. Так, крупнейшие почтовые операторы Украины, такие как Укрпочта и Новая почта, прекратят свою деятельность 1 января 2025 года, поэтому клиенты не смогут обратиться в отделения этих компаний в первый день нового года. Это касается как личных посылок, так и других услуг.

В то же время Киев, как и другие города страны, планирует сохранить комендантский час в новогодние праздники. В столице Украины она будет оставаться без изменений и будет действовать с полуночи до 5:00 утра. Это решение по-прежнему обусловлено необходимостью обеспечения безопасности граждан и порядка в период празднований.

Эти меры являются частью всеобщих усилий, направленных на обеспечение стабильной работы финансовой инфраструктуры страны в период праздников, когда традиционно наблюдается повышенная нагрузка на платежные системы и ограничения на работающие сервисы.

Портал "Комментарии" ранее писал, что роль обменного курса гривны к доллару в Украине остается значительной . В то же время, происходит процесс перехода роли номинального якоря монетарной политики НБУ от курса к инфляции.