Как украинцев обманывают в Черную пятницу: что нужно знать

Черная пятница уже давно стала символом безумных скидок и выгодных покупок. Однако, за фасадом больших распродаж часто скрываются уловки, которые используют продавцы, чтобы увеличить собственную прибыль. Портал "Комментарии" подготовил подборку советов, как не попасть в ловушку и сохранить свои деньги в Черную пятницу.

Черная пятница в Украине. Фото: pixabay.com

1. Ненастоящее снижение цены

Один из самых распространенных приемов – повышение цены перед распродажей. К примеру, товар, стоивший 1000 гривен, перед Черной пятницей продают за 1300 гривен, а во время "скидки" возвращают начальную цену или даже ставят дороже.

Совет: Следите за ценами на нужные товары заранее, сохраняйте скриншоты или используйте сервисы для мониторинга стоимости.

2. Обольщение в виде дешевых товаров

Магазины рекламируют дешевые товары, чтобы привлечь клиентов. Когда покупатель приходит, ему сообщают, что эти товары уже распроданы, предлагая более дорогие аналоги. Как следствие, покупатель уже пришел потратить деньги и с большей вероятностью согласится на более дорогой товар.

Совет: Планируйте покупки заранее.

3. Предзаказ и риск потери денег

Некоторые продавцы привлекают скидками за предзаказ товара, требуя предоплату. В случае мошенничества товар может не дойти до покупателя.

Совет: Выбирайте наложенный платеж или работайте только с проверенными платформами.

4. Мелкий шрифт и скрытые условия

Мелким шрифтом могут быть указаны дополнительные условия акции, которые могут избавить вас от возможности вернуть товар или воспользоваться другими услугами.

Совет: Читайте мелкий шрифт, проверяйте условия акции и обращайте внимание на дополнительную комиссию.

5. Интернет-ловушки

В период Черной пятницы активизируются интернет-мошенники, которые создают поддельные сайты, рассылают фишинговые письма или выгодные предложения в SMS.

Совет: Избегайте спама, проверяйте URL сайта и читайте отзывы о продавцах.

Также к товару часто прилагается "бесплатный" подарок. Но действительно ли он такой уж бесплатный? Стоимость подарка, как правило, уже заложена в стоимость основного товара. Кроме того, многие магазины используют поддельные ложные отзывы, чтобы создать положительный имидж товара и побуждать вас к покупке.

Черная пятница может быть выгодна, если оставаться внимательным, избегать эмоциональных покупок и тщательно проверять все предложения. Умный подход поможет сохранить ваш бюджет и не дать себя обмануть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы теряют интерес к Черной пятнице и большим скидкам в этот день.

Также "Комментарии" писали о Киберпонедельнике, который наступает после Черной пятницы.