Как украинцы относятся к повышению налогов: результаты опроса

В Министерстве финансов обсуждали возможность повысить налоги с 20 до 23%, а также поднять военный сбор с 1,5 до 5%. Кроме того, было также предложено ввести военный сбор для ФЛП, которые пока не платят его. Компания Active Group провела социологическое исследование, показавшее отношение украинцев к повышению налогов.



Отношение украинцев к повышению налогов. Фото из открытых источников

25,3% украинцев считают, что повышение налогов улучшит обеспечение армии, однако 63,1% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Еще 11,4% затруднились ответить.

Компания Active Group спросила также, что будут делать украинцы, если произойдет повышение налогов. 14,5% опрошенных указали, что будут платить все налоги и поддерживать всех платить их тоже. 30,8% заявили, что будут платить главные налоги.

10,9% украинцев указали, что в случае повышения налогов будут прилагать усилия, чтобы уменьшить уплату налогов, а 6,4% отметили, что будут уклоняться от уплаты налогов. Еще 14,1% ответили, что переведут наличные расчеты, а почти четверть не смогли определиться, что будут делать при повышении налогов.

Отношение украинцев к повышению налогов. Исследование Active Group

Украинцев также спросили, как они относятся к инициативе НБУ, который планирует ограничить переводы между картами до 100 тыс грн. в месяц и установить не более 30 исходящих платежей.

9,1% опрошенных указали, что это принесет пользу. 39,4% отметили ущерб от такой инициативы, а 24,4% отметили одновременный вред и пользу от ограничений НБУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, будет ли повышение налогов в Украине во время войны.

Также "Комментарии" писали об изменениях правил выхода на пенсию в Украине.