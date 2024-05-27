logo

BTC/USD

68653.77

ETH/USD

3913.22

LTC/USD

84.78

USD/UAH

40.50

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2024 Как украинцы относятся к повышению налогов: результаты опроса
commentss НОВОСТИ Все новости

Как украинцы относятся к повышению налогов: результаты опроса

Что будут делать украинцы, если правительство решит поднять налоги. Поможет ли увеличение налогов улучшить армию.

сегодня, 15:17
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В Министерстве финансов обсуждали возможность повысить налоги с 20 до 23%, а также поднять военный сбор с 1,5 до 5%. Кроме того, было также предложено ввести военный сбор для ФЛП, которые пока не платят его. Компания Active Group провела социологическое исследование, показавшее отношение украинцев к повышению налогов.

Как украинцы относятся к повышению налогов: результаты опроса

Отношение украинцев к повышению налогов. Фото из открытых источников

25,3% украинцев считают, что повышение налогов улучшит обеспечение армии, однако 63,1% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Еще 11,4% затруднились ответить.

Компания Active Group спросила также, что будут делать украинцы, если произойдет повышение налогов. 14,5% опрошенных указали, что будут платить все налоги и поддерживать всех платить их тоже. 30,8% заявили, что будут платить главные налоги.

10,9% украинцев указали, что в случае повышения налогов будут прилагать усилия, чтобы уменьшить уплату налогов, а 6,4% отметили, что будут уклоняться от уплаты налогов. Еще 14,1% ответили, что переведут наличные расчеты, а почти четверть не смогли определиться, что будут делать при повышении налогов.

Как украинцы относятся к повышению налогов: результаты опроса - фото 2

Отношение украинцев к повышению налогов. Исследование Active Group

Украинцев также спросили, как они относятся к инициативе НБУ, который планирует ограничить переводы между картами до 100 тыс грн. в месяц и установить не более 30 исходящих платежей.

9,1% опрошенных указали, что это принесет пользу. 39,4% отметили ущерб от такой инициативы, а 24,4% отметили одновременный вред и пользу от ограничений НБУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, будет ли повышение налогов в Украине во время войны.

Также "Комментарии" писали об изменениях правил выхода на пенсию в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости