Какая область дает больше налогов в 2024 году, а кто наполняет бюджет Украины меньше всего

Больше всего налогов за первые четыре месяца 2024 года поступило из Днепропетровской, Харьковской и Львовской областей. Меньше налоговых поступлений в бюджет Украины произошло из Луганской, Херсонской и Черновицкой областей.



Сколько налогов платят разные области в бюджет Украины. Фото из открытых источников

Согласно данным Государственной налоговой службы и Госстата, больше всего налогов в бюджет поступило из Киева – 51,6 млрд гривен. Среди областей за 4 месяца 2024 лидером по налогам стала Днепропетровская область — 15,4 млрд гривен. За ней следует Харьковская и Львовская области – 12,9 и 11,7 млрд гривен налогов соответственно. Также более 10 млрд. гривен в бюджет поступило из Полтавской и Киевской областей.

Меньше всего налогов отчислено из оккупированной Луганской области — 0,3 млрд гривен. Менее двух миллиардов гривен поступило из Херсонской, Черновицкой и Кировоградской областей.

Если сравнить налоговые поступления в 2024 году с довоенным 2021 годом, то окажется, что объем налогов в бюджет увеличился на 27%, несмотря на войну. Наибольший рост в Закарпатской области – 128%, Львовской – 108% и Одесской – 92%. Наибольшие потери наблюдаются в областях, которые попали под оккупацию: Луганская (-81%), Херсонская (-39%) и Донецкая (-16%).

Детальнее с доходами от налогов во время войны можно ознакомиться в инфографике UA War Infographics:





Доходы от налогов во время войны. UA War Infographics



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