Ким Чен Ын доволен: его люди никогда не воровали так много

Кибератаки, организованные хакерами с Северной Кореей, достигли нового уровня в 2024 году. По данным компании Chainalysis, специализирующейся на анализе блокчейна, в прошлом году с криптовалютных платформ было похищено 2,2 миллиарда долларов, из которых более 60% украли северокорейские хакеры.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: DPA

Согласно данным отчета Chainalysis, в 2024 году количество похищенных средств возросло примерно на 21,07% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до 2,2 миллиарда долларов. Больше воровали только в 2021 – 3,3 млрд и 2022 – 3,7 млрд долларов. Однако в этом году выросло количество отдельных инцидентов взлома с 282 в 2023 году до рекордных 303 в 2024 году.

Северная Корея стала лидером среди стран, вовлеченных в кибератаки. В 2023 году аффилированные с Северной Кореей хакеры украли примерно 660,50 миллионов долларов в 20 инцидентах, а в 2024 году их "доходы" выросли вдвое. В 47 отдельных инцидентах хакеры из этой страны похитили более половины общей суммы — 61% средств за год или же более 1,3 миллиарда долларов. Это самая большая сумма, полученная от хакерской деятельности КНДР.

"Хакеры, связанные с Северной Кореей, стали печально известны своей изящной и неустанной торговлей, часто используя современное вредоносное программное обеспечение, социальную инженерию и кражу криптовалюты, чтобы финансировать финансируемые государством операции и обходить международные санкции", — говорится в отчете Chainalysis.

Американские и международные чиновники заявляют, что похищенные криптовалюты стали важным финансовым ресурсом для режима Ким Чен Ына, особенно в условиях международных санкций. Финансируемые государством хакеры помогают Северной Корее избегать ограничений и поддерживать свои военные программы.

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