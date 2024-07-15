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Количество долларовых миллионеров увеличивается по всему миру

Азия и Восточная Европа обгоняют: бум миллионеров на Тайване, в Турции и Казахстане

сегодня, 17:38
Автор:
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Черновалова Кристина
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В следующие пять лет число миллионеров увеличится. На фоне стремительного роста числа миллионеров в Азии и Восточной Европе, Великобритания столкнется с уменьшением своего "клуба миллионеров" на 17%. Эксперты связывают этот тренд с экономическими и политическими изменениями, в том числе с последствиями Brexit и изменениями в налоговой политике страны.

Количество долларовых миллионеров увеличивается по всему миру

Количество долларовых миллионеров продолжает расти

С 2023 по 2028 год, по данным UBS, число взрослых людей, владеющих активами стоимостью свыше 1 миллиона долларов, вырастет в 52 из 56 стран. Лидером станет Тайвань с ожидаемым ростом на 47%, благодаря бурно развивающейся индустрии микрочипов и активной иммиграции богатых иностранцев.

За Тайвань следуют Турция (43%), Казахстан (37%), Индонезия (32%) и Япония (28%). В то время как в США и Китае, где уже проживает наибольшее количество миллионеров, показатели роста составят 16% и 8% соответственно.

Количество долларовых миллионеров увеличивается по всему миру - фото 2

По словам Пола Донована, главного экономиста UBS Global Wealth Management, ситуация в Великобритании уникальна. 

"Великобритания сейчас занимает третье место в мире по числу долларовых миллионеров, что существенно превышает ее экономические показатели", — отметил он.

Донован объяснил, что рост во Франции и Италии (16% и 9% соответственно) выглядит более естественным, в то время как в Великобритании существуют факторы, способствующие оттоку капитала. Он упомянул введение санкций против России и поиск налоговых убежищ, таких как Дубай и Сингапур, как основные причины для миграции богатых.

Помимо Великобритании, сокращение числа миллионеров ожидается также в Нидерландах.



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Источник: https://www.cnbc.com/2024/07/10/wealth-report-millionaires-to-soar-globally-but-plunge-in-the-uk.html
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