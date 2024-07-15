Количество долларовых миллионеров увеличивается по всему миру

В следующие пять лет число миллионеров увеличится. На фоне стремительного роста числа миллионеров в Азии и Восточной Европе, Великобритания столкнется с уменьшением своего "клуба миллионеров" на 17%. Эксперты связывают этот тренд с экономическими и политическими изменениями, в том числе с последствиями Brexit и изменениями в налоговой политике страны.

Количество долларовых миллионеров продолжает расти

С 2023 по 2028 год, по данным UBS, число взрослых людей, владеющих активами стоимостью свыше 1 миллиона долларов, вырастет в 52 из 56 стран. Лидером станет Тайвань с ожидаемым ростом на 47%, благодаря бурно развивающейся индустрии микрочипов и активной иммиграции богатых иностранцев.

За Тайвань следуют Турция (43%), Казахстан (37%), Индонезия (32%) и Япония (28%). В то время как в США и Китае, где уже проживает наибольшее количество миллионеров, показатели роста составят 16% и 8% соответственно.





По словам Пола Донована, главного экономиста UBS Global Wealth Management, ситуация в Великобритании уникальна.

"Великобритания сейчас занимает третье место в мире по числу долларовых миллионеров, что существенно превышает ее экономические показатели", — отметил он.

Донован объяснил, что рост во Франции и Италии (16% и 9% соответственно) выглядит более естественным, в то время как в Великобритании существуют факторы, способствующие оттоку капитала. Он упомянул введение санкций против России и поиск налоговых убежищ, таких как Дубай и Сингапур, как основные причины для миграции богатых.

Помимо Великобритании, сокращение числа миллионеров ожидается также в Нидерландах.