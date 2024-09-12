Корпоративная культура во время войны: на что в Украине тратят грантовые средства

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Кречмаровская Наталия
Акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" объявило тендер на услуги развития корпоративной культуры. Такие услуги заказали на выполнение требований гранта Шведского агентства по международному сотрудничеству и развитию "SIDA". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.
Иллюстративное фото
Согласно тендерной документации, ожидаемые результаты от реализации проекта следующие:
Центральная дирекция и филиалы заказчика приведены в единую корпоративную культуру.
Трансформирована корпоративная культура заказчика, в соответствии с ценностным PIN-кодом, ценностями и миссией Общественного вещателя.
Проведена оценка по управленческим компетенциям и ценностям 60 руководителей.
Улучшен уровень знаний и навыков участников.
Разработаны и внедрены программы по улучшению психического здоровья персонала заказчика.
Характеристики объекта развития:
Количество самостоятельных структурных подразделений компании – 39,
Количество обособленных структурных подразделений (филиалов) – 22,
Общее количество человек – 3750.
Респонденты: правление, топ-менеджмент, руководители структурных подразделений, линейные работники компании.
Услуги, включая оценку 360, индивидуальные коучинг-сессии по результату оценки 360, исследование состояния корпоративной культуры, обучение по обратной связи, меры по улучшению психического здоровья работников и прочее.
Ожидаемая стоимость – 5 670 000 гривен. Источником финансирования закупки указаны грантовые средства.
Сроки предоставления услуг: со дня заключения договора по 31 марта 2025 года. Местом предоставления услуг указано: г. Киев, ул. Крещатик, 26 и/или ул. Бориса Гринченко, 9 или онлайн.
Дата обнародования тендера – 11 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 19 сентября 2024 года. Начало аукциона планируется на 20 сентября 2024 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, какую локацию планирует создать НК "Экспоцентр Украины" за 3,4 млн грн.
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