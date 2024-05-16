Крупнейшие страны-должники МВФ: какой борг в Украины

Международный валютный фонд предоставляет кредиты странам, чтобы поддержать их экономический рост в кризисные моменты. Кроме того, МВФ также дает рекомендации, позволяющие повысить стабильность и производительность страны. Портал "Комментарии" составил рейтинг стран, которые имеют наибольшие долги перед МВФ, в частности в него попала и Украина.



Украина в тройке самых крупных должников МВФ. Фото из открытых источников

Согласно данным МВФ на конец апреля 2024 года наибольший долг перед фондом у Аргентины – 32 млрд долларов, что составляет 5,3% ВВП страны. Несмотря на то, что страна является членом G20 и крупным экспортером зерна, она имеет долгую историю дефолтов и экономических проблем, начиная с 1890-х годов.

На втором месте в рейтинге крупнейших должников МВФ оказался Египет. Африканская страна имеет долг в 11 млрд долларов перед Международным валютным фондом, составляющим 3,1% ВВП страны. Причиной кредитов от МВФ стала экономическая политика лидеров страны, увеличивших расходы в момент, когда Египет начал получать меньше доходов в бюджет.

Тройку лидеров с наибольшим долгом замыкает Украина. Украина должна МВФ 9 млрд долларов, что составляет 4,7% ВВП страны. Основной причиной взятие долгов стала война с Россией, которая продолжается с 2014 года.

Украина также единственная европейская страна, попавшая в 10 крупнейших должников МВФ. Пять из 10 стран находятся в Африке, а три – в Южной Америке.

Страны, которые должны больше всего денег МВФ:

— Аргентина – 31 млрд долларов;

— Египет – 11 млрд долларов;

— Украина – 9 млрд долларов;

— Пакистан – 7 млрд долларов;

— Эквадор – 6 млрд долларов;

— Колумбия – 3 млрд долларов;

— Ангола – 3 млрд долларов;

— Кения – 3 млрд долларов;

— Ганна – 2 млрд долларов;

— Кот-д'Ивуар – 2 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге с беднейшими странами Европы и которое место в нем занимает Украина.

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