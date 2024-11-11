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Кто не получит тысячу гривен от Зеленского

Некоторые украинцы не смогут получить "тысячу Зеленского".

сегодня, 16:53
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Slava Kot

Несмотря на заявление президента Владимира Зеленского, что каждому украинцу будет начислена тысяча гривен, не все граждане Украины действительно смогут получить финансовую помощь. Правительство установило определенные условия, предусматривающие ограниченный доступ украинцев к "тысячи Зеленского", которые находятся за границей.

Кто не получит тысячу гривен от Зеленского

Тысяча гривен от Зеленского

Несмотря на наличие гражданства и статус беженца, украинцы, которые находятся за пределами Украины, не смогут получить тысячи гривен финансовой помощи. Это связано с необходимостью верификации местопребывания заявителя на выплату "тысячи Зеленского", что делает невозможным получение помощи за рубежом.

Также существуют проблемы для тех людей, у которых нет смартфонов или доступа к "Дии". Ведь для оформления заявки на выплату нужно воспользоваться смартфоном и в приложении "Дия" оформить заказ на выплату 1000 гривен помощи от правительства. Однако в Минэкономики указали, что разрешат эту проблему и группы населения без смартфонов могут получить финансовую выплату в отделениях "Укрпочты".

Как сообщили в правительстве, финансирование выплат обеспечивается благодаря международным партнерам, поддерживающим Украину. В то же время, эти средства не могут быть использованы непосредственно на нужды армии. Часть денег для программы зимней "еПоддержки" будет переброшена из других социальных программ, которые не успеют полностью профинансировать до конца года. Таким образом, часть средств вернется в государственный бюджет через налоги и может быть направлена на военные расходы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как украинцев обманывают с выплатой "тысячи Зеленского".

Также "Комментарии" писали об отношении украинцев к выплате 1000 гривен.



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