Курс доллара и евро растет: где выгоднее всего обменять валюту

Колебания курса валют – одна из важнейших тем для украинцев, поскольку он влияет на экономику страны, цены на товары и услуги, а также покупательную способность населения. В условиях глобальной нестабильности и экономических вызовов курс гривны к основным мировым валютам является важным индикатором финансового положения государства. "Комментарии" ссылаясь на сайт minfin узнали актуальный курс валют в банках по состоянию на сегодня.



Курс валют. Фото из открытых источников

Средний курс валют в банках

В банках средний курс доллара США за последние сутки вырос. Так при покупке за эту валюту нужно будет заплатить 41,05 и 41,50 при продаже. В то время, как Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,1855.

По отношению к евро его средний курс составляет 45,35 при покупке и 45,90 при продаже. Важно отметить, что Национальный банк Украины установил официальный курс для евро на уровне 45,4894.





Динамика среднего курса валют в банках

Изменения в цене за доллар

Сравнивая курс доллара США при продаже 6 сентября и сегодня, он вырос на 10 копеек и составляет 41,50 гривны за доллар. Покупка этой валюты также выросла в цене. Еще в прошлую пятницу за один доллар следовало заплатить 41 гривну, а сегодня 41,05. Официальный курс сменился на 0,097 гривны за доллар.





Изменения в цене за евро

Что касается евро, то в продаже эта валюта за неделю снизилась в цене с 46 гривен до 45,90 грн за евро. Курс на покупку евро с 6 сентября свалился на 10 копеек. Между тем, курс в НБУ изменился с 45,588 до 45,489.





Курс валют в банках

Сколько стоит доллар в банках

В топе среди лидеров по самому дорогому курсу на покупку доллара среди банков промониторивших Минфин есть: Банк Львов, Правэкс Банк и Полтава Банк. Там при покупке валюты в кассе следует заплатить от 41,25 до 41,32 гривны за доллар. Что касается продажи валюты, то самый высокий курс в Глобусе, ПУМБе и Идея Банка.

Сколько стоит евро в банках

Тем временем высокий курс на покупку евро действует в Полтава-Банке, Скай Бенке и Банке Львов. Покупка евро там – от 45,60 до 45,670 грн. Самый низкий курс на покупку и продажу в Альянс банка составляет – 44,80 гривны за евро, а на продажу наименьшее предложение в Креди Агриколь Банке – там курс 45,75.