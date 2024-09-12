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Львовский облсовет покупает подарочные часы по завышенным ценам: подробности

Потенциальные участники жалуются, что ожидаемая стоимость часов завышена

сегодня, 18:05
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Кречмаровская Наталия

Управление имуществом общей собственности Львовского областного совета объявило тендер на закупку подарочных наручных часов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.

Львовский облсовет покупает подарочные часы по завышенным ценам: подробности

Часы. Иллюстративное фото

Согласно тендерной документации заказчик планирует приобрести часы, среди прочего, со следующими характеристиками:

Часы наручные мужские.

  • Механизм – японский (или эквивалент) кварцевый механизм с центральной секундной стрелкой и функцией числа месяца календаря,

  • Материал корпуса – латунь с покрытием IPS (или эквивалент)

  • Покрытие корпуса – серебристое (IPS)

  • Форма корпуса – круглая

  • Диаметр – не менее 42 мм

  • Материал задней крышки – нержавеющая сталь.

  • Ремешок – натуральная кожа природной структуры черного цвета (цельная, не прессованная) (или эквивалент).

Таких часов планируется приобрести 75 штук.

Наручные часы женские в подарочном футляре.

  • Механизм – японский (или эквивалент) кварцевый механизм с центральной секундной стрелкой,

  • Материал корпуса – латунь (или эквивалент) с покрытием IPS,

  • Материал задней крышки – нержавеющая сталь (или эквивалент),

  • Стекло — минеральное, стойкое к царапинам,

  • Ремешок – натуральная кожа природной структуры белого цвета (цельная, не прессованная) (или эквивалент).

Таких часов планируется приобрести 25 штук.

Также должно быть выполнено нанесение логотипа на циферблат (методом тампопечати) в верхней части циферблата размещен герб Львовского областного совета.

На заднюю часть должна быть нанесена гравировка Герб Львовской области и надпись по кругу: "ОТ ГЛАВЫ ЛЬВОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА".

Кроме того, должно быть выполнено нанесение логотипа и надписи на подарочный футляр.

Гарантийный срок на часы должен быть не менее 18 месяцев со дня поставки товара.

Ожидаемая общая стоимость – 252 750 гривен. Источник финансирования закупки – местный бюджет.

Срок поставки товаров – до 15 ноября 2024 года. Местом поставки товаров указан Львов, ул. В.Винниченко, 18.

Следует отметить, что к тендеру подали жалобу. “Участники рынка досадно поражены, что в условиях кровавой войны за независимость, когда каждая копейка может спасти чью-то жизнь, а также провозглашенной Президентом и правительством настоятельной необходимости экономии бюджетных средств, заказчик объявил закупку простейших часов (средняя рыночная стоимость которых составляет 800 грн уже с нанесением символики заказчика, легко подтверждаемого простейшим мониторингом), запланировал их приобрести у конкретного поставщика ООО "Киевский часовой завод" по как минимум втрое завышенной цене, установив ожидаемую стоимость закупки на уровне 2 522,00 грн за единицу”, — говорится в обращении.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, какую посуду покупает компредприятие почти на 900 тыс. грн.



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