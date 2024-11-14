Минимальная зарплата в 2025 году: в ВР назвали, какие изменения ждать

В Украине в 2025 году минимальная зарплата останется без изменений из-за ограниченных возможностей бюджета, сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа. По ее словам, повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума будут составлять огромные расходы, на которых в бюджете не нашли денег.

Минимальная зарплата в Украине. Фото: УНИАН

Роксолана Пидласа в интервью Forbes Ukraine прокомментировала возможность повышения социальных выплат для населения в 2025 году.

"Ко второму чтению новых крупных источников покрытие расходов не появилось, доходы государственного бюджета увеличили всего на 2,8 млрд гривен. А пересмотр соцстандартов требует огромных расходов", — объясняет депутат.

По ее словам, это обусловлено нехваткой средств, ведь каждое повышение влечет значительные расходы для государства. К примеру, дополнительные 100 гривен к минимальной зарплате обойдутся бюджету в 5,3 млрд гривен, а такое же повышение прожиточного минимума — около 11 млрд гривен.

В 2024 году месячная минимальная зарплата установлена на уровне 8000 гривен, а в почасовом размере – 48 гривен. Однако после вычета налогов, включающих 18% налог на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора, реальная "чистая" минимальная зарплата составляет около 6440 гривен. Однако в 2025 году "чистая" минимальная зарплата может снизиться до 6160 гривен из-за повышения военного сбора до 5%.

Прожиточный минимум на одного человека в Украине в 2024 году составляет 2920 гривен в месяц, однако из-за инфляционных процессов реальная покупательная способность этого показателя падает. При этом неизменный уровень минимальной зарплаты и прожиточного минимума означает, что социальная помощь, пенсии и зарплаты бюджетных работников также останутся на том же уровне, ведь они напрямую привязаны к базовым показателям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2025 году возрастут зарплаты учителей.

Также "Комментарии" писали о прогнозе НБУ, который предсказал, когда реальная зарплата украинцев превысит довоенный уровень.