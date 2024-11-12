На что украинцы больше всего тратят деньги из "Национального кэшбека"

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Slava Kot
В сентябре правительство Украины запустило программу "Национального кэшбека", позволяющую при покупке украинских товаров получить 10% от их стоимости на собственную карточку. Теперь стало известно, на что украинцы тратят деньги из "Национального кэшбека".
На что украинцы тратят из "Национального кэшбека". Фото: Новости.
Ресурс finance.ua опубликовал статистику расходов "Национального кэшбека" от клиентов "ПриватБанка", указывающую, что большинство средств из этой программы украинцы тратят на пополнение мобильных счетов – 45%. Также популярны оплата коммунальных услуг, интернета и медуслуг.
Тратят средства из "Национального кэшбека":
На эту ситуацию отреагировал народный депутат Ярослав Железняк, подвергший критике подобную инициативу правительства по созданию программы "Национального кэшбека".
Ранее портал "Комментарии" писали о том, что благодаря "Национальному кэшбеку" украинцы отказываются от банковской тайны.
Также "Комментарии" писали о том, кто не получит тысячу гривен финансовой помощи от инициативы президента Владимира Зеленского.
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