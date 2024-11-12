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На что украинцы больше всего тратят деньги из "Национального кэшбека"

Пополнение мобильных счетов стало лидером по расходам средств из программы "Национального Кэшбека".

сегодня, 14:05
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Slava Kot

В сентябре правительство Украины запустило программу "Национального кэшбека", позволяющую при покупке украинских товаров получить 10% от их стоимости на собственную карточку. Теперь стало известно, на что украинцы тратят деньги из "Национального кэшбека".

На что украинцы больше всего тратят деньги из "Национального кэшбека"

На что украинцы тратят из "Национального кэшбека". Фото: Новости.

Ресурс finance.ua опубликовал статистику расходов "Национального кэшбека" от клиентов "ПриватБанка", указывающую, что большинство средств из этой программы украинцы тратят на пополнение мобильных счетов – 45%. Также популярны оплата коммунальных услуг, интернета и медуслуг.

Тратят средства из "Национального кэшбека":

  • — пополнение мобильного счета – 45,1%
  • — коммунальные услуги — 35,5%
  • — оплата интернета — 7,8%
  • — медицинские услуги — 3%

На эту ситуацию отреагировал народный депутат Ярослав Железняк, подвергший критике подобную инициативу правительства по созданию программы "Национального кэшбека".

"Вы ведь помните сказки от наших чиновников, что деньги пойдут на национальные товары/поддержку ВСУ/коммунальные услуги? Так вот, ответ реальности этому идиотизму… Если и есть там какая-то часть донатов на ВСУ, то она где-то сидит небольшим процентом… А сейчас вопрос к нашим "экономическим гениям" — а мы действительно во время войны решили из бюджета сделать дотацию на пополнение мобильного?", — указывает нардеп.

Ранее портал "Комментарии" писали о том, что благодаря "Национальному кэшбеку" украинцы отказываются от банковской тайны.

Также "Комментарии" писали о том, кто не получит тысячу гривен финансовой помощи от инициативы президента Владимира Зеленского.



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Источник: https://news.finance.ua/ua/nacional-nyy-keshbek-na-shho-ukrainci-naychastishe-vytrachayut-koshty
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