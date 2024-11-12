На что украинцы больше всего тратят деньги из "Национального кэшбека"

В сентябре правительство Украины запустило программу "Национального кэшбека", позволяющую при покупке украинских товаров получить 10% от их стоимости на собственную карточку. Теперь стало известно, на что украинцы тратят деньги из "Национального кэшбека".

На что украинцы тратят из "Национального кэшбека". Фото: Новости.

Ресурс finance.ua опубликовал статистику расходов "Национального кэшбека" от клиентов "ПриватБанка", указывающую, что большинство средств из этой программы украинцы тратят на пополнение мобильных счетов – 45%. Также популярны оплата коммунальных услуг, интернета и медуслуг.

Тратят средства из "Национального кэшбека":

— пополнение мобильного счета – 45,1%

— коммунальные услуги — 35,5%

— оплата интернета — 7,8%

— медицинские услуги — 3%

На эту ситуацию отреагировал народный депутат Ярослав Железняк, подвергший критике подобную инициативу правительства по созданию программы "Национального кэшбека".

"Вы ведь помните сказки от наших чиновников, что деньги пойдут на национальные товары/поддержку ВСУ/коммунальные услуги? Так вот, ответ реальности этому идиотизму… Если и есть там какая-то часть донатов на ВСУ, то она где-то сидит небольшим процентом… А сейчас вопрос к нашим "экономическим гениям" — а мы действительно во время войны решили из бюджета сделать дотацию на пополнение мобильного?", — указывает нардеп.

Ранее портал "Комментарии" писали о том, что благодаря "Национальному кэшбеку" украинцы отказываются от банковской тайны.

Также "Комментарии" писали о том, кто не получит тысячу гривен финансовой помощи от инициативы президента Владимира Зеленского.