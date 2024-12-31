На рынке электроэнергии прогнозируют новый "схематоз": очередная возможность воровать миллиарды

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Кречмаровская Наталия
С 30 декабря АО "Оператор рынка" прекратило публикацию на вебсайте и Telegram информации о торгах электрической энергией на рынке "на сутки вперед" (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР). Такое решение объяснили военным положением.
Иллюстративное фото
Однако в этом решении некоторые эксперты видят возможность непрозрачно проводить торги.
Экс-руководитель ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что это может быть очередным "схематозом".
Напомним, тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, как писал портал "Комментарии", будет постепенно расти. Очередное повышение произойдет с 1 июня 2025 года, а через два-три года цена вырастет до 9 грн за киловатт электроэнергии.
Так спрогнозировал дальнейшее удорожание электроэнергии в Украине глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, дальнейшее повышение тарифов связано с требованиями Международного валютного фонда, предусматривающими их выравнивание до рыночного уровня.
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