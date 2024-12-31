На рынке электроэнергии прогнозируют новый "схематоз": очередная возможность воровать миллиарды

С 30 декабря АО "Оператор рынка" прекратило публикацию на вебсайте и Telegram информации о торгах электрической энергией на рынке "на сутки вперед" (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР). Такое решение объяснили военным положением.

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"Учитывая военное положение в государстве и попытки врага уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, АО "Оператор рынка" с сегодняшнего дня прекращает публикацию на вебсайте и Telegram-канале информации о торгах электрической энергией на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке", — говорится в сообщении на сайте компании.

Однако в этом решении некоторые эксперты видят возможность непрозрачно проводить торги.

Экс-руководитель ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что это может быть очередным "схематозом".

“Как убить рынок электроэнергии и создать еще одну возможность воровать миллиарды гривен… Было мало скандалов по достройке блоков на ХАЭС. Было мало скандалов, куда пошли десятки миллиардов гривен от повышения цен на 70% для населения… Теперь начнется схематоз на рынке электричества… Галущенко пробивает следующее дно”, — написал он на своей странице в Facebook.





Напомним, тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, как писал портал "Комментарии", будет постепенно расти. Очередное повышение произойдет с 1 июня 2025 года, а через два-три года цена вырастет до 9 грн за киловатт электроэнергии.

Так спрогнозировал дальнейшее удорожание электроэнергии в Украине глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, дальнейшее повышение тарифов связано с требованиями Международного валютного фонда, предусматривающими их выравнивание до рыночного уровня.



