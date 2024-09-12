На таможнях не хватает оборудования: Государственная таможенная служба объявила тендер на 30 млн грн

Государственная таможенная служба Украины объявила тендер на закупку сканирующих систем стационарного типа для досмотра багажа и почтовых отправлений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.

Таможенный контроль. Фото иллюстративное

Согласно тендерной документации заказчик планирует приобрести:

Сканирующие системы стационарного типа для осмотра багажа и почтовых отправлений (транспортерные с габаритными размерами тоннеля (рабочей зоны) 1000 х 1000 мм) — 13 комплектов,

Сканирующие системы стационарного типа для осмотра багажа и почтовых отправлений (транспортерные с габаритными размерами тоннеля (рабочей зоны) 800 х 650 мм) – 9 комплектов.

В комплект сканирующей системы стационарного типа для осмотра багажа и почтовых отправлений должен входить (но не ограничиваясь):

Сканирующая система стационарного типа (транспортерная),

Монитор для визуализации объектов ухода,

Пульт управления оператора с соответствующими тендерной документацией органами управления,

Аппаратный комплекс, позволяющий выполнять требования к назначению и показателям сканирующих систем стационарного типа (транспортерных), указанных в этой тендерной документации,

Программный комплекс, позволяющий выполнять требования к назначению и показателям сканирующих систем стационарного типа (транспортерных), указанных в этой тендерной документации.

К сканирующей системе стационарного типа для осмотра багажа и почтовых отправлений (транспортерные с габаритными размерами тоннеля (рабочей зоны) 1000 х 1000 мм) предъявляются, среди прочего, следующие требования:

Ширина (допускается отклонение не более 3%) – 1000 мм,

Высота (допускается отклонение не более 3%) – 1000 мм,

Высота конвейера от пола, не более – 350 мм,

Погрузка на транспортер, не менее — 200 кг,

Скорость конвейера, в диапазоне – от 0,20м/с до 0,25м/с.

К сканирующей системе стационарного типа для осмотра багажа и почтовых отправлений (транспортерные с габаритными размерами тоннеля (рабочей зоны) 800х650 предъявляются, среди прочего, следующие требования:

Ширина (допускается отклонение не более 3%) – 800 мм,

Высота (допускается отклонение не более 3%) – 650 мм,

Высота конвейера от пола, не более – 350 мм,

Погрузка на транспортер, не менее — 200 кг,

Скорость конвейера, в диапазоне – от 0,20м/с до 0,25м/с.

Тонкие материалы: оператор должен видеть на экране изображение стального листа толщиной 0,10 мм.

Материалы, имеющие значительную толщину: оператор должен видеть на экране изображение свинцового стержня толщиной 1,5 мм по стальной пластине толщиной не менее 26 мм.

Ожидаемая стоимость – 30 000 000 гривен. Источник финансирования закупки – Государственный бюджет Украины.

Срок поставки товаров – до 20 декабря 2024 года. Местом поставки указано: (Зона деятельности Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Черновицкой и Одесской таможен будет уточнена на этапе заключения договора).

Дата обнародования тендера – 11 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 3 октября 2024 года.

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