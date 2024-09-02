Нацбанк хочет изменить название "копейки": как будут называться новые монеты

Национальный банк Украины объявил, что для восстановления исторической справедливости и содействия дерусификации предлагает изменить названия разменных монет с "копейка" на "шаг". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на релиз Нацбанка.



В Украине могут сменить "копейки" на "шаги". Фото из открытых источников

Как указывает Нацбанк, благодаря изменению названия разменных монет Украина сможет очистить денежное обращение от российского влияния, а также это будет способствовать дерусификации и деколонизации.

"Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как "копейка" фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами. У нас есть свое, удельно украинское, слово для определения мелких монет – это слово "шаг"", – заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Для принятия решения о переименовании "копейки" в "шаг" необходимо внести изменения в законодательство. Как указывает Нацбанк, учреждение уже разработало соответствующие решения, которые должны быть приняты Верховной Радой.





При принятии решения о введении "шага", НБУ специально не планирует изымать "копейки" из обращения, а будет происходить постепенная замена. Обе мелкие монеты будут функционировать параллельно, а соотношение между "копейкой" и "шагом" будет равно 1:1. Глава Нацбанка Андрей Пышный надеется, что регулятор начнет чеканить "шаги" уже в 2025 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нацбанк начнет изымать из обращения банкноты номиналом в 500 гривен.

Также "Комментарии" писали, что в Украине выпустили новые купюры 0 евро.