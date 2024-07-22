Нацбанк начнет изымать из обращения банкноты 500 гривен: какая причина

Национальный банк Украины с 1 августа будет изымать из обращения старые банкноты номиналом в 500 гривен. В НБУ объясняют, что целью таких действий является постепенное замещение купюр на новые, имеющие лучшую защиту.



Нацбанк будет изымать из обращения старые банкноты 500 гривен. Фото из открытых источников

В пресс-службе Нацбанка рассказали о постепенном изъятии из обращения 500-гривневых купюр.

"С 1 августа 2024 года, Национальный банк начинает изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов (т.е. старого образца) с целью постепенной их замены на банкноты современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска)", — говорится в сообщении.

Постепенно старых банкнот номиналом 500 гривен станет меньше и их заменят более защищенные образцы. В НБУ отмечают, что 500-гривневые купюры старого образца и дальше будут считаться действительным платежным средством, и украинцы смогут ими рассчитываться без ограничений.

Нацбанк будет изымать из оборота старые банкноты 500 гривен и заменит их новыми купюрами



Как объясняют в Нацбанке, банки не будут выдавать в кассе старые банкноты. Кроме того, если они попадут в банк, будут изыматься из обращения в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации.

"Главная цель такого решения — повышение качества наличных денег в обращении, учитывая износ банкнот номиналом 500 гривен старого образца, которые уже почти 18 лет в обороте. Постепенная замена банкнот старого образца повысит защиту и качество денег в обращении и сделает расчеты более комфортными для граждан", — отметили в НБУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине выпущена коллекционная купюра 0 евро.

Также "Комментарии" писали о том, кого украинцы хотели бы видеть на банкноте номиналом в 2000 гривен.