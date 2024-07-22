Нацбанк начнет изымать из обращения банкноты 500 гривен: какая причина

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Slava Kot
Национальный банк Украины с 1 августа будет изымать из обращения старые банкноты номиналом в 500 гривен. В НБУ объясняют, что целью таких действий является постепенное замещение купюр на новые, имеющие лучшую защиту.
Нацбанк будет изымать из обращения старые банкноты 500 гривен. Фото из открытых источников
В пресс-службе Нацбанка рассказали о постепенном изъятии из обращения 500-гривневых купюр.
Постепенно старых банкнот номиналом 500 гривен станет меньше и их заменят более защищенные образцы. В НБУ отмечают, что 500-гривневые купюры старого образца и дальше будут считаться действительным платежным средством, и украинцы смогут ими рассчитываться без ограничений.
Нацбанк будет изымать из оборота старые банкноты 500 гривен и заменит их новыми купюрами
Как объясняют в Нацбанке, банки не будут выдавать в кассе старые банкноты. Кроме того, если они попадут в банк, будут изыматься из обращения в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине выпущена коллекционная купюра 0 евро.
Также "Комментарии" писали о том, кого украинцы хотели бы видеть на банкноте номиналом в 2000 гривен.
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