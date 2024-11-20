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Нацбанк вносит изменения в валютные ограничения: детали

Регулятор смягчил ряд ограничений для расчетов во внешней торговле

сегодня, 15:30
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Кравцев Сергей

Национальный банк с 20 ноября 2024 года вносит изменения в действующие валютные ограничения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк вносит изменения в валютные ограничения: детали

Деньги. Фото из открытых источников

Регулятор смягчил ряд ограничений для расчетов во внешней торговле, но в то же время усилил дисциплину их соблюдения

Предприятия теперь могут оплачивать импорт без ограничения срока поставки, если платежи направлены иностранным экспортно-кредитным агентствам, государственным учреждениям или организациям, связанным с банками или правительствами других стран. Для таких операций предусмотрен ежемесячный лимит – 10% от просроченной задолженности по состоянию на 1 ноября 2024 года.

НБУ расширил возможности для валютных переводов в рамках проектов международной технической помощи, сняв ограничения на страны-доноры.

Нацбанк ужесточил контроль за репатриацией дивидендов. Теперь компания-эмитент должна работать не менее года, а иностранный инвестор — владеть корпоративными правами не менее шести месяцев.

Регулятор запретил использовать валютные кредиты для покупки ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, чтобы предотвратить злоупотребления.

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за затянувшейся войны и дефицита электроэнергии люди будут и в дальнейшем массово покидать Украину. Более того, прогноз оттока людей на 2024 год ухудшен до 500 тысяч человек (ранее называли цифру в 400 тысяч). Об этом говорится в "Инфляционном отчете" за октябрь НБУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – когда реальная зарплата украинцев превысит довоенный уровень: прогноз Нацбанка.




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