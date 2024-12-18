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Налоги нанесли ФЛП сокрушительный удар: что на это указывает

Как увеличение налогов в Украине повлияло на малый и средний бизнес

18 декабря 2024, 14:41
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Кречмаровская Наталия

В Украине с 1 декабря вступили в силу новые налоги – закон о повышении налогообложения называли историческим. И на него уже отреагировали предприниматели – 22 тысячи ФЛП прекратили свою деятельность. Такую цифру обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко.

Налоги нанесли ФЛП сокрушительный удар: что на это указывает

Фото портал "Комментарии"

“После вступления в силу позорного закона о повышении налогов — более 22 тысяч ФЛП прекратили свою деятельность!!!! То есть, меньше, чем через месяц. Покажите нашему онлифанщику эту статистику. А еще в день подписания закона – закрылось более 2 тысяч бизнесов. Вместо того, чтобы забирать деньги из марафонов и кэшбеков – вы полезли в бизнес и украинцев. Ну как всегда – МОЩНО! А ведь мы говорили”, — прокомментировал ситуацию нардеп.

По данным платформы Опендатабот, после подписания закона о повышении налогов прекратили деятельность 22 521 ФЛП. В среднем после начала действия закона количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно. К сравнению, обычно в день закрывается около 700 предпринимателей.

Платформа приводит данные, которые с начала 2024 года прекратили свою деятельность 254 288 ФЛП. Больше всего закрытий произошло в марте — 28 690, однако всплески активности наблюдались также в конце отчетных периодов. "Это объясняется желанием предпринимателей избежать лишних налоговых обязательств и упростить бухгалтерскую отчетность", — пояснили в Опендатаботе.

Также отмечается, что значительную роль во всплеске закрытия ФЛП осенью сыграло принятие закона о повышении налогов. Некоторые предприниматели считают новые налоги несправедливыми, в то же время чиновники отмечают низкие ставки по сравнению с ЕС.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардепы рассматривают инициативу дополнительного налогообложения ритуальных услуг.



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Источник: https://opendatabot.ua/analytics/fops-tax-pool
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