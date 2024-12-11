Налоговики провели тайные закупки через интернет: суммы штрафов впечатляют

Налоговики проводят тайные закупки товаров через интернет, из-за чего были начислены миллионы штрафов.

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"Обращаю особое внимание на тех, кто, несмотря на очевидную опасность, продолжает реализовывать товары в сети интернет без регистрации или избегая выдачи чека, на то, что в течение 2024 года осуществлено 7221 контрольную закупку через интернет. Доначислены штрафы на сумму 106,6 млн грн, из них 47,3 млн грн — в ноябре. Работа по наведению порядка в интернет-торговле является приоритетом ГНС. Соблюдайте законодательство и работайте спокойно!" – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Украине с 1 декабря повысили ставку военного сбора с 1,5% до 5% на доходы физических лиц от продажи движимого имущества в течение года Таким образом автовладельцы, которые будут продавать свой транспорт, должны уплатить налог.

В сообщении говорится, что при продаже авто украинцы должны уплатить государству определенный процент налога: продажа первого авто – 0%, продажа второго авто – 5% от военного сбора – 5%; сбор – 5% Отмечается, что при продаже первого, второго автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества придется оплатить. 5% налога и 5% военного сбора от оценочной стоимости.

Также Дональд Трамп заявил, что в своей второй президентской каденции намерен отказаться от всех материальных льгот, принадлежащих главе государства, а также пожизненной пенсии.

"Я не приму ни одного цента. Это мой вклад в снижение государственных расходов", — отметил Трамп.