logo

BTC/USD

99822.13

ETH/USD

3781.59

LTC/USD

116.28

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2024 Налоговики провели тайные закупки через интернет: суммы штрафов впечатляют
commentss НОВОСТИ Все новости

Налоговики провели тайные закупки через интернет: суммы штрафов впечатляют

Продавцы товаров в интернете должны быть зарегистрированы и выдавать чеки

сегодня, 16:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Налоговики проводят тайные закупки товаров через интернет, из-за чего были начислены миллионы штрафов.

Налоговики провели тайные закупки через интернет: суммы штрафов впечатляют

Иллюстративное фото

"Обращаю особое внимание на тех, кто, несмотря на очевидную опасность, продолжает реализовывать товары в сети интернет без регистрации или избегая выдачи чека, на то, что в течение 2024 года осуществлено 7221 контрольную закупку через интернет.

Доначислены штрафы на сумму 106,6 млн грн, из них 47,3 млн грн — в ноябре.

Работа по наведению порядка в интернет-торговле является приоритетом ГНС.

Соблюдайте законодательство и работайте спокойно!" – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Украине с 1 декабря повысили ставку военного сбора с 1,5% до 5% на доходы физических лиц от продажи движимого имущества в течение года Таким образом автовладельцы, которые будут продавать свой транспорт, должны уплатить налог.

В сообщении говорится, что при продаже авто украинцы должны уплатить государству определенный процент налога: продажа первого авто – 0%, продажа второго авто – 5% от военного сбора – 5%; сбор – 5% Отмечается, что при продаже первого, второго автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества придется оплатить. 5% налога и 5% военного сбора от оценочной стоимости.

Также Дональд Трамп заявил, что в своей второй президентской каденции намерен отказаться от всех материальных льгот, принадлежащих главе государства, а также пожизненной пенсии.

"Я не приму ни одного цента. Это мой вклад в снижение государственных расходов", — отметил Трамп.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости