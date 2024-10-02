Нардеп объяснил, как быстро собрать деньги со всех украинцев и что значит справедливый подход

Политики в Украине ищут способы быстрого получения средств для финансирования армии. Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев на форуме "Бизнес и война" рассказал, что поможет наполнить государственный бюджет в сжатые сроки, сообщает портал "Комментарии".



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По его словам, поможет государству повышение и военного сбора, и налога на добавленную стоимость (НДС).

"Когда государство приходит к людям и говорит: мне не хватает на армию вот столько, пожалуйста, давайте каждый из нас скинется на эту святую цель, и нужно быстро, для этого есть только два ответа на сегодняшний день — это военный сбор и НДС", – подчеркнул нардеп.

По его словам, "только два этих мощных налога способны быстро собрать деньги в бюджет со всех плательщиков ровно".

Народный депутат считает, что введение налогов не будет столь эффективным: "Когда мы начинаем определять исчерпывающий перечень предметов роскоши, мы никогда не можем ни с кем договориться".

Также он прокомментировал определенную критику, вызванную предложенными ставками на отдельные товары, например за ювелирные изделия — 30%, за автомобили — 15%, а за квартиры и банковское золото — 5%. Никакой не было аргументации. И действительно, ее, наверное, не может быть", — отметил Гетманцев.

По его словам, третьим аргументом против этих налогов был их небольшой фискальный эффект: "Мы получаем достаточно большую группу недовольных и фискальный эффект в размере трех-четырех миллиардов от введения любого из этих видов налогов".

Как считает глава комитета, повышение военного сбора и НДС – это справедливый подход”.

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