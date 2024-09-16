Нардеп: Рада хочет повысить налоги «задним числом» с 1 октября

Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять ресурсный законопроект N11416-д (подготовлен в новой редакции на повторное первое чтение). Об этом сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев, информирует портал "Комментарии".

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Законопроект предусматривает:

1) повышение военного сбора (ВС) на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение, а именно:

◾ повышение ставки с 1,5% до 5%;

◾ установление ВС в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы;

◾ установление ВС для ФЛП — плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной ЗП;

2) установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;

3) установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;

4) усовершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий для АЗС;

5) изменение налогового периода с квартального на месячный для представления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (для экономического бронирования);

6) поручение Кабмину разработать законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления военного сбора в спецфонд Госбюджета с целью их направления на нужды финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что поскольку до октября закон в целом не будет принят, то введение будет "задним числом" с 01 октября.

"Таким образом, на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд в 2024, и 137 млрд грн в следующем.

Голосование в первом чтении уже в ближайшие дни", – написал нардеп.