НБУ инициирует новый порядок безналичных платежей для потребителей

Национальный банк Украины разработал предложения по обновлению Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте для пользователей платежных услуг. Эти изменения вызваны необходимостью учета рекомендаций участников платежного рынка, поступающих в регулятор с целью улучшения порядка безналичных расчетов и повышения защиты прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



Оплата картой. ФОТО: ГПСУ

Среди предложенных нововведений — уточнение содержащихся в Инструкции регуляторных норм, а также детализация реквизитов платежных инструкций, инициированных получателями. Кроме того, НБУ планирует ввести документ, подтверждающий принятие платежной инструкции поставщиком платежных услуг.

Другие ключевые изменения включают в себя:

предоставление пользователям информации о зачислении средств на их счет после каждой операции;

установление обязательных реквизитов для платежных инструкций, оформленных поставщиками услуг;

урегулирование вопросов принудительного списания средств со счетов плательщиков в случае их закрытия или изменения;

Разграничение реквизитов платежных инструкций, оформленных государственными органами и контролирующими учреждениями;

Уточнение норм проверки реквизитов плательщиков предоставлятелями платежных услуг в платежных инструкциях.

Эти изменения направлены на создание более прозрачных и защищенных условий для безналичных расчетов в Украине.

Напомним, Национальный банк Украины будет двигаться к большей гибкости курса гривны к доллару. В то же время, контроль за курсом никто не отменит, а колебания будут умеренными.

