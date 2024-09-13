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НБУ инициирует новый порядок безналичных платежей для потребителей

Среди ключевых изменений предлагают предоставление пользователям информации о зачислении средств на их счет после каждой операции.

сегодня, 14:26
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Амбарцумян Анна

Национальный банк Украины разработал предложения по обновлению Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте для пользователей платежных услуг. Эти изменения вызваны необходимостью учета рекомендаций участников платежного рынка, поступающих в регулятор с целью улучшения порядка безналичных расчетов и повышения защиты прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ инициирует новый порядок безналичных платежей для потребителей

Оплата картой. ФОТО: ГПСУ

Среди предложенных нововведений — уточнение содержащихся в Инструкции регуляторных норм, а также детализация реквизитов платежных инструкций, инициированных получателями. Кроме того, НБУ планирует ввести документ, подтверждающий принятие платежной инструкции поставщиком платежных услуг.

Другие ключевые изменения включают в себя:

  • предоставление пользователям информации о зачислении средств на их счет после каждой операции;

  • установление обязательных реквизитов для платежных инструкций, оформленных поставщиками услуг;

  • урегулирование вопросов принудительного списания средств со счетов плательщиков в случае их закрытия или изменения;

  • Разграничение реквизитов платежных инструкций, оформленных государственными органами и контролирующими учреждениями;

  • Уточнение норм проверки реквизитов плательщиков предоставлятелями платежных услуг в платежных инструкциях.

Эти изменения направлены на создание более прозрачных и защищенных условий для безналичных расчетов в Украине.

Напомним, Национальный банк Украины будет двигаться к большей гибкости курса гривны к доллару. В то же время, контроль за курсом никто не отменит, а колебания будут умеренными.



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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/proponuyetsya-onoviti-poryadok-zdiysnennya-bezgotivkovih-rozrahunkiv-koristuvachiv-platijnih-poslug
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