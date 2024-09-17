НБУ поднял официальный курс доллара и евро: сколько стоит валюта в банках

Колебания курса валют – одна из важнейших тем для украинцев, поскольку он влияет на экономику страны, цены на товары и услуги, а также покупательную способность населения. В условиях глобальной нестабильности и экономических вызовов курс гривны к основным мировым валютам является важным индикатором финансового положения государства. "Комментарии" ссылаясь на сайт minfin узнали актуальный курс валют в банках по состоянию на сегодня.



Курс валют. Фото из открытых источников

Средний курс валют в банках

В банках средний курс доллара США вырос. Так при покупке за эту валюту нужно будет заплатить 41,20 и 41,60 при продаже. В то время, как Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,3591.

По отношению к евро его средний курс составляет 45,66 при покупке и 46,29 при продаже. Важно отметить, что Национальный банк Украины установил официальный курс для евро на уровне 46,0079.





Динамика среднего курса валют в банках

Изменения в цене за доллар

Сравнивая курс доллара США при продаже 9 сентября и сегодня, он вырос на 21 копейку и составляет 41,60 гривны за доллар. Покупка этой валюты также выросла в цене. Еще в прошлый понедельник за один доллар нужно было заплатить 40,90 гривен, а сегодня 41,2. Официальный курс сменился на 0,342 гривны за доллар.





Изменения в цене за евро

Что касается евро, то в продаже эта валюта за неделю выросла в цене с 45,95 грн до 45,20 грн за евро. Курс на покупку евро с 9 сентября вырос на 31 копейку. Между тем, курс в НБУ изменился с 45,557 до 46,008.





Курс валют в банках

Сколько стоит доллар в банках

В топе среди лидеров по самому дорогому курсу на покупку доллара среди банков промониторивших Минфин есть: Правэкс Банк, Бизнесбанк и Сенс Банк. Там при покупке валюты в кассе следует заплатить от 41,35 до 41,45 гривны за доллар. Что касается продажи валюты, то самый высокий курс в Альянс Банке, Смысле банка и ОКСИ банке.

Сколько стоит евро в банках

Тем временем высокий курс на покупку евро действует в Правэкс Банке, Бизнесбанке и Скай Банке. Покупка евро там – от 46,00 до 46,05 грн. Самый низкий курс на покупку в кредит Европа банку составляет – 45,15 гривны за евро, а на продажу наименьшее предложение в Портале – там курс 46,15.