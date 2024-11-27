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НБУ вводит в обращение новую монету: как будет выглядеть

Национальный банк Украины представил новую памятную монету БТР-4Е Буцефал

сегодня, 15:12
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Автор:
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Slava Kot

27 ноября 2024 года Национальный банк Украины (НБУ) выпустил третью монету из серии "Украинская бавовна" – памятную монету, посвященную боевому бронетранспортеру БТР-4Е "Буцефал". Она символизирует военную мощь и устойчивость Украины, чтя роль этой техники в обороне страны.

НБУ вводит в обращение новую монету: как будет выглядеть

Монета БТР-4Е "Буцефал". Фото: НБУ

Бронетранспортер БТР-4Е "Буцефал" – это результат работы украинских конструкторов, которые в 2003 году поставили перед собой амбициозную цель создать бронемашину нового поколения.

Особенности "Буцефала" включают высокий уровень защиты благодаря современной броне, мощному вооружению для ведения боев и мобильности, что позволяет действовать в сложных условиях. БТР-4Е активно используется вооруженными силами Украины в военных операциях, защищая независимость государства, поэтому НБУ эту технику использовав для новой монеты.

Как выглядит памятная монета "Украинская бавовна. БТР-4Е "Буцефал""

Аверс монеты:

  • — Основное изображение – стилизованный конь, смоделированный из бронированных пластин.
  • — Образ коня, который ассоциируется с легендарным Буцефалом Александра Македонского, символизирует верность, мужество и силу.

Реверс монеты:

  • — Изображение бронетранспортера БТР-4Е, ведущего огонь из боевого модуля.
  • — Вверху надпись "БТР-4", выполненная из стилизованных пластин.

Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера. НБУ планирует тираж до 75 тыс. штук.

Продажа памятной монеты "Украинская бавовна. БТР-4Е "Буцефал" стартует 11 декабря 2024 года. Ее можно приобрести через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Национальный банк Украины выпустил новую монету с украинским боксером.

Также "Комментарии" писали, что к 50-летию бренда Hello Kitty в продаже появилась золотая монета за безумную цену.



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Источник: https://t.me/nbu_ua/2746
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