НБУ вводит в обращение новую монету: как будет выглядеть

27 ноября 2024 года Национальный банк Украины (НБУ) выпустил третью монету из серии "Украинская бавовна" – памятную монету, посвященную боевому бронетранспортеру БТР-4Е "Буцефал". Она символизирует военную мощь и устойчивость Украины, чтя роль этой техники в обороне страны.

Монета БТР-4Е "Буцефал". Фото: НБУ

Бронетранспортер БТР-4Е "Буцефал" – это результат работы украинских конструкторов, которые в 2003 году поставили перед собой амбициозную цель создать бронемашину нового поколения.

Особенности "Буцефала" включают высокий уровень защиты благодаря современной броне, мощному вооружению для ведения боев и мобильности, что позволяет действовать в сложных условиях. БТР-4Е активно используется вооруженными силами Украины в военных операциях, защищая независимость государства, поэтому НБУ эту технику использовав для новой монеты.

Как выглядит памятная монета "Украинская бавовна. БТР-4Е "Буцефал""

Аверс монеты:

— Основное изображение – стилизованный конь, смоделированный из бронированных пластин.

— Образ коня, который ассоциируется с легендарным Буцефалом Александра Македонского, символизирует верность, мужество и силу.

Реверс монеты:

— Изображение бронетранспортера БТР-4Е, ведущего огонь из боевого модуля.

— Вверху надпись "БТР-4", выполненная из стилизованных пластин.

Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера. НБУ планирует тираж до 75 тыс. штук.

Продажа памятной монеты "Украинская бавовна. БТР-4Е "Буцефал" стартует 11 декабря 2024 года. Ее можно приобрести через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов.

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