"Не успели потратить": на счетах местных бюджетов осталось почти половину средств

40% от доходов местных бюджетов по плану на 2024 год по состоянию на 1 декабря остаются на счетах местных органов власти. Об этом сообщает эксперт по экономическим и политическим вопросам Юрий Гаврилечко со ссылкой на данные Минфина.

Деньги на ВСУ

"Это сумма остатков на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду по состоянию на 1 декабря составляет 190,7 млрд грн!!!

Напомню, что в целом показатель доходов местных бюджетов, закладной на 2024 год, составляет 464,7 млрд грн!

Так кто там еще причитает, что "нельзя средства местных бюджетов использовать на военные нужды"??? ", – подчеркивает эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Зарплаты чиновников выросли почти на 50%: кто получает больше всего

Средняя заработная плата государственных служащих Украины значительно выросла в 2024 году, достигнув рекордных показателей. В октябре чиновники в среднем получали 57,5 тысячи гривен, что на 49% больше, чем в начале года. Такие данные обнародовало Министерство финансов. Министерство финансов обновило статистику по оплате труда работников государственных органов, местных администраций и судебной власти. В октябре 2024 года средняя заработная плата в госучреждениях составила 57,5 тысячи гривен, тогда как в январе этот показатель был на уровне 38,6 тысячи. Таким образом, рост за 10 месяцев составил 49%. Сколько чиновники получают по отраслям – читайте по ссылке.

Читайте также: Тысяча Зеленского: может ли государство получить доступ ко всем вашим данным

Соцсети заполонили громкие обвинения от пользователей, что "тысяча Зеленского" нарушает банковскую тайну. И то, что при оформлении этой денежной помощи вы самостоятельно открываете перед государством все свои банковские счета.

Заявку на 1000 грн поддержки от Президента за первые сутки подало более 2,5 млн. украинцев. Как известно, эти средства должны перечислиться на специальную карточку Национального кэшбека. Одна из главных беспокойств — получит ли государство доступ к вашей банковской тайне и если да, то в каких пределах?