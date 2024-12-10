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Новое решение заставит работников и работодателей "выйти из тени": что изменится

Что изменит внедрение новой пенсионной системы: нардеп Михаил Цымбалюк

сегодня, 14:38
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Кречмаровская Наталия

В Украине планируется ввести новую пенсионную систему. Предлагается с 1 января 2026 г. ввести систему накопительных пенсий. Однако, по мнению народного депутата, первого заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаила Цымбалюка, подобные новации в Украине не будут работать. Идею внедрения новой пенсионной системы он прокомментировал в эфире КИЕВ24, сообщает портал "Комментарии".

Новое решение заставит работников и работодателей "выйти из тени": что изменится

Иллюстративное фото

"В связи с тем, что у нас фондовый рынок, по известным причинам, пока почти не работает, тогда эта система эффективно работать не будет", — отметил он.

Нардеп указал на главные предпосылки. По его словам, предложение Минсоцполитики, поддержанное Минфином, предполагает создание еще одного пенсионного фонда для накопительной системы.

“Тогда нужно администрировать, платить людям зарплату… Эту зарплату будут платить именно из этих средств. То есть, пока идея несовершенна, но интересна”, — отметил нардеп и добавил, что такая система будет эффективной для людей, кому до пенсии еще 25-30 лет.

Однако, по мнению нардепа, есть некоторые плюсы в применении новой системы: "Но интересно, что накопительная будет стимулировать работодателей и наемных работников выводить эконому из тени. Потому что каждый человек будет понимать, что если ты получаешь зарплату в конвертах, тогда ты вообще не на пенсию ничего откладывать”.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцам сложнее будет выходить на пенсию, а количество граждан, которые смогут выйти на пенсию в 60 лет, будет сокращаться. Об этом рассказала научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко.




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Источник: https://t.me/kyivtv/77340
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