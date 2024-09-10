Новые автомобили для полицейских: какие авто заказали в Нацполиции

Национальная полиция объявила тендеры на закупку легковых автомобилей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.



Согласно тендеру на приобретение автомобилей, который объявило главное управление Национальной полиции в Киевской области, закупка разбита на два лота. Согласно условиям первого лота, заказчик планирует приобрести один легковой автомобиль на базе Nissan Xtral 1.5 MHEV TEKNA (163 л.с.) Euro 6; бензин; или эквивалент, среди прочего, со следующими характеристиками:

Тип кузова – универсал,

Количество сидений (с водителем) – не менее 7,

Тип двигателя – бензин,

Рабочий объем двигателя, куб. см – не менее 1497,

Максимальная мощность двигателя, л. – не менее 163,

Наличие дополнительного давления – турбонаддув,

Экологический класс — не ниже уровня "Евро — 6",

КПП – АО автоматическое,

Привод колес – 4х2 (передний привод).

По второму лоту заказчик планирует приобрести один легковой автомобиль на базе NISSAN XTRAL 1.5 MHEV N-CONNECTA (163 л.с.) Euro 6; бензин; или эквивалент, среди прочего, со следующими характеристиками:

Тип кузова – универсал,

Количество сидений (с водителем) – не менее 5,

Тип двигателя – бензин,

Рабочий объем двигателя, куб. см – не менее 1497,

Максимальная мощность двигателя, л. – не менее 163,

Наличие дополнительного давления – турбонаддув,

Экологический класс — не ниже уровня "Евро — 6",

КПП – АО автоматическое,

Привод колес – 4х2 (передний привод).

Ожидаемая общая стоимость – 3 381 930 гривен. Источник финансирования закупки – Государственный бюджет Украины.

В тендерной документации указано объяснение, что закупка служебных автомобилей производится для нужд Бучанского РУП ГУНП в Киевской области (субвенция).

Срок поставки товаров – до 31 декабря 2024 года.

Дата обнародования тендера – 9 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 17 сентября 2024 года.

Согласно тендеру, объявленному главным управлением Национальной полиции в Ровенской области, планируется приобретение 10 автомобилей, среди прочего, со следующими характеристиками:

Тип кузова — универсал,

Версия привода – передний,

Цвет кузова – белый,

Тип коробки передач — механическая, не менее пяти ступенчатая,

Количество дверей – 5,

Количество пассажиров – не менее 5 мест (включая водителя),

Экологические нормы автомобильных выбросов – не менее Евро 5,

Двигатель, объем, куб. см – бензиновый или дизельный, не менее 1500,

Объем багажного отделения (л) – не менее 440,

Объем багажного отделения при сложенных сиденьях заднего ряда (л) – не менее 1470,

Клиренс мм – не менее 210.

На автомобиле должна быть нанесена символика в стилистике Национальной полиции Украины.

Автомобили должны быть изготовлены в 2024 году. Местом поставки товара указано г. Ровно.

Ожидаемая стоимость – 8 617 000 гривен. Источник финансирования закупки – субвенции средств из местного бюджета государственному бюджету на выполнение программ социально-экономического развития регионов.

Срок поставки товаров – до 31 октября 2024 года.

Дата обнародования тендера – 6 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 14 сентября 2024 года. Начало аукциона планируется на 16 сентября 2024 года.

По условиям тендеров гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее трех лет согласно технической документации производителя или 100 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше, гарантийный срок начинается с момента фактической передачи товара покупателю.

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