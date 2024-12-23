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Новый исторический максимум: НБУ повысил курс доллара

НБУ продолжает повышать курс доллара: около 42 грн

сегодня, 16:46
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Кречмаровская Наталия

Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне – доллар снова подорожал. Обновленный курс гривны к национальным валютам обнародован на сайте НБУ.

Новый исторический максимум: НБУ повысил курс доллара

Иллюстративное фото

Официальный курс на 24 декабря 2024 установлен на таком уровне: 41,991 грн за 1 доллар (+0,1149 грн). Предыдущий максимум был 20 декабря – 41,9292 грн/доллар.

С начала года курс вырос на 4 гривны (на 10,6%) с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года.

Официальный курс евро составит 43,6454 грн за 1 евро (0,1340 грн).

На межбанке сегодня курс вырос на 14 копеек до 42,03-41,05 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня.

На наличном рынке курс доллара вырос на 20 копеек до 42,30 грн, пишет издание "РБК-Украина".

В НБУ объяснили, что рост спроса на валюту стал основным фактором, повлиявшим на повышение курса доллара в конце 2024 года. В отчете "Отчет о финансовой стабильности" отмечается, что НБУ продолжает оставаться ключевым участником валютного рынка, а его интервенции — основным инструментом сбалансирования спроса и предложения на валюту.

"НБУ имеет возможность покрывать дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания", – говорится в документе.

Напомним, в Украине постоянно растут цены — значительно прибавляют в цене пищевые продукты. Однако удорожание, как писал портал "Комментарии", продолжится и в начале 2025 года. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире День.LIVE рассказал о ситуации с ценами, которая будет наблюдаться до конца зимы.

По его словам, на стоимость продуктов влияют многие факторы.




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Источник: https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-market
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