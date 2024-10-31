Поддержка или инфляционная яма: Костюк о проблемах, к которым может привести "тысяча от Зеленского"

Президент Украины Владимир Зеленский буквально озадачил украинцев новостью о выплате тысячи гривен каждому гражданину. И если поначалу большинство населения восприняло такую инициативу лояльно, то получив объяснения, откуда деньги, возмутилось. К каким последствиям может привести "тысяча от президента" пояснил адвокат Василий Костюк, сообщает портал "Комментарии".



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Эксперт напомнил, что в Министерстве экономики объяснили "избыточные" средства, направленные на инициативу президента, финансами из разных программ, которые не смогут освоить до конца года. При этом с 1 октября в Украине повысили налоги, мотивируя это нехваткой денег на военные нужды – поддержку ВСУ, закупку вооружения, финансирование военных программ.

"В таком контексте инициатива о выплате 1000 гривен выглядит нелогично и даже противоречиво, поскольку граждане вынуждены отдавать больше своих доходов в бюджет, в то время как государство планирует снова распределить эти средства через единовременные выплаты", — отметил адвокат.

По его словам, такая инициатива выглядит как демонстрация противоречивой политики. И для экономики страны, уверен адвокат, такие инициативы ничего хорошего не принесут, более того, только увеличат инфляцию, которая в этом году и так на высоком уровне.

К тому же массовая единовременная выплата может усилить рост цен на товары и услуги, особенно на основные пищевые продукты и предметы первой потребности. Так что инициатива, по мнению адвоката, может стать только катализатором роста цен, что приведет к дальнейшему снижению покупательной способности населения.

"Такая непоследовательная политика ставит под сомнение компетентность действующих должностных лиц и подчеркивает проблемы в планировании бюджетных расходов. В частности, кадры в окружении президента, отвечающие за финансово-бюджетный блок, являются недостаточно компетентными. Именно поэтому мы являемся свидетелями популистских решений, которые противоречат друг другу”, — объяснил Василий Костюк.











По его словам, если средства остаются не освоенными, это показывает неспособность руководителей распределить ресурсы в соответствии с реальными приоритетами страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как получить тысячу гривен в рамках программы, анонсированной Владимиром Зеленским.