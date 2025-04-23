Подержанные автомобили из США в Украине подорожают: адвокат Костюк

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Кречмаровская Наталия
Украинцам стоит готовиться – цены на подержанные автомобили из США вырастут. Одним из главных факторов, который приведет к росту цен на подержанные автомобили, являются новые торговые ограничения, введенные США. Тенденции автомобильного рынка объяснил адвокат Василий Костюк на своей странице в Facebook.
Авто из США. Иллюстративное фото
По его словам, эта ситуация отразится и на рынке подержанных автомобилей. Новые пошлины на комплектующие и запчасти, поставляемые из ЕС и Китая, приводят к росту стоимости ремонта и производству автомобилей в США, пояснил эксперт. По его словам, автосалоны, страховые компании и аукционы, торгующие битыми авто или авто с незначительными повреждениями, уже вынуждены учитывать рост себестоимости. В результате растут цены как на новые, так и на подержанные автомобили.
Даже внутреннее производство автомобилей в США, как отметил Костюк, становится дороже. Расходы на запчасти, ремонт, страхование – все это растет, и в конечном итоге влияет на рыночную стоимость как новых, так и подержанных авто.
Адвокат спрогнозировал, что учитывая новые факторы, возникшие в мировой торговле, цена на подержанные автомобили из США в Украине вырастет более чем на 20% в течение 3 месяцев.
Напомним, что в Украине, как писал портал "Комментарии", снизится стоимость автогражданки.
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