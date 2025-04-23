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Подержанные автомобили из США в Украине подорожают: адвокат Костюк

Пошлины Трампа в действии: почему в Украине вырастут цены на подержанные автомобили из США

сегодня, 13:45
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Кречмаровская Наталия

Украинцам стоит готовиться – цены на подержанные автомобили из США вырастут. Одним из главных факторов, который приведет к росту цен на подержанные автомобили, являются новые торговые ограничения, введенные США. Тенденции автомобильного рынка объяснил адвокат Василий Костюк на своей странице в Facebook.

Подержанные автомобили из США в Украине подорожают: адвокат Костюк

Авто из США. Иллюстративное фото

"В 2025 году Соединенные Штаты ввели пошлины на широкий спектр товаров, импортированных из стран Европейского Союза и Китая. Эти пошлины касаются не только промышленных товаров, но и комплектующих для автомобилей, производимых или продаваемых на американском рынке. Поскольку значительная часть автозапчастей и компонентов для автомобилей, даже тех, которые производятся американскими брендами, импортируется из Европы и Китая, их себестоимость вырастет”, — объяснил Костюк.

По его словам, эта ситуация отразится и на рынке подержанных автомобилей. Новые пошлины на комплектующие и запчасти, поставляемые из ЕС и Китая, приводят к росту стоимости ремонта и производству автомобилей в США, пояснил эксперт. По его словам, автосалоны, страховые компании и аукционы, торгующие битыми авто или авто с незначительными повреждениями, уже вынуждены учитывать рост себестоимости. В результате растут цены как на новые, так и на подержанные автомобили.


Подержанные автомобили из США в Украине подорожают: адвокат Костюк - фото 2


Даже внутреннее производство автомобилей в США, как отметил Костюк, становится дороже. Расходы на запчасти, ремонт, страхование – все это растет, и в конечном итоге влияет на рыночную стоимость как новых, так и подержанных авто.

По данным аналитических отчетов, в 2024 году около 30% всех импортируемых подержанных авто в Украину приходилось на машины из США. Популярность таких авто объясняется их доступной ценой, хорошим техническим состоянием и возможностью приобрести модели, не представленные на европейском рынке. Однако рост цен в США будет иметь прямое влияние на конечную стоимость автомобилей для украинских покупателей”, — заявил Костюк.

Адвокат спрогнозировал, что учитывая новые факторы, возникшие в мировой торговле, цена на подержанные автомобили из США в Украине вырастет более чем на 20% в течение 3 месяцев.

Напомним, что в Украине, как писал портал "Комментарии", снизится стоимость автогражданки.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0iJXZSythgi7ttGLpBKjwrdWUuP7bz5bkXAwGNYPFqj44yWjaKyHx9FnSEE4x7B4rl&id=61554474887812
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