Польша планирует "вонзить нож в спину" Украины: что изменится в 2025 году

Польша во время своего председательства в Совете ЕС в 2025 году будет стремиться ограничить доступ товаров на европейский рынок. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский рассказал, на чем сосредоточится страна во время председательства,

Фото портал "Комментарии"

По его словам, председательство в Совете ЕС приходится на уникальное время как с точки зрения ситуации в ЕС (время начала работы новых членов Еврокомиссии), так и с точки зрения внешних условий: сложная ситуация в Украине, проблемы на Ближнем Востоке, торговые отношения с Китаем, новая администрация в США, пишет издание Farmer.pl.

Чиновник отметил, что польское председательство будет заниматься внешними делами Европейского Союза, особенно сотрудничеством со странами МЕРКОСУР и отношениями с Украиной.

“В контексте Украины в 2025 году мы будем стремиться ввести новые условия сотрудничества. Мы хотим существенно ограничить открытость Европейского Союза для товаров из Украины, поскольку они подрывают стабильность европейских рынков”, — сказал Секерский.

Он также выразил надежду, что Польша не позволит соглашению с МЕРКОСУРом ухудшить экономическое положение польского сельского хозяйства, “потому что мы имеем свой собственный МЕРКОСУР по ту сторону стены, то есть Украину”.

Напомним, что Польша не готова направлять свои войска в Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск, как рассказал портал "Комментарии", призвал не спекулировать на тему размещения миротворческого контингента в Украине. Он объяснил, что Польша не собиралась отправлять свои войска куда-нибудь.

Он убежден, что нужно усиливать Украину, а не спекулировать, кто готов разместить свои войска.