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Польша планирует "вонзить нож в спину" Украины: что изменится в 2025 году

В 2025 году председательство Польши в ЕС может значительно ослабить позицию Украины

сегодня, 17:58
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Кречмаровская Наталия

Польша во время своего председательства в Совете ЕС в 2025 году будет стремиться ограничить доступ товаров на европейский рынок. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский рассказал, на чем сосредоточится страна во время председательства,

Польша планирует "вонзить нож в спину" Украины: что изменится в 2025 году

Фото портал "Комментарии"

По его словам, председательство в Совете ЕС приходится на уникальное время как с точки зрения ситуации в ЕС (время начала работы новых членов Еврокомиссии), так и с точки зрения внешних условий: сложная ситуация в Украине, проблемы на Ближнем Востоке, торговые отношения с Китаем, новая администрация в США, пишет издание Farmer.pl.

Чиновник отметил, что польское председательство будет заниматься внешними делами Европейского Союза, особенно сотрудничеством со странами МЕРКОСУР и отношениями с Украиной.

“В контексте Украины в 2025 году мы будем стремиться ввести новые условия сотрудничества. Мы хотим существенно ограничить открытость Европейского Союза для товаров из Украины, поскольку они подрывают стабильность европейских рынков”, — сказал Секерский.

Он также выразил надежду, что Польша не позволит соглашению с МЕРКОСУРом ухудшить экономическое положение польского сельского хозяйства, “потому что мы имеем свой собственный МЕРКОСУР по ту сторону стены, то есть Украину”.

Напомним, что Польша не готова направлять свои войска в Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск, как рассказал портал "Комментарии", призвал не спекулировать на тему размещения миротворческого контингента в Украине. Он объяснил, что Польша не собиралась отправлять свои войска куда-нибудь.

Он убежден, что нужно усиливать Украину, а не спекулировать, кто готов разместить свои войска.



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Источник: https://www.farmer.pl/fakty/polska-prezydencja-w-radzie-ue-czy-i-czym-wstrzasniemy-europa-jesli-chodzi-o-sprawy-rolnicze,155340.html
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