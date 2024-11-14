Посчитана самая большая пенсия в Украине: она в 66 раз выше средней

Самая большая пенсия в Украине составляет более 390 тысяч гривен в месяц. В то время как в среднем украинские пенсионеры получают 5 851 гривну. Интересно, что в Украине действуют ограничения на пенсии до 23,6 тысячи гривен, однако такие лимиты обходят судом.

Какая самая высокая пенсия в Украине. Фото: agriteka.com

Как сообщает OBOZ.UA со ссылкой на ответ от Минсоцполитики, максимальная пенсия в Украине не может превышать 10 прожиточных минимумов, что составляет 23,6 тысячи гривен. Однако благодаря обращениям в суд Пенсионный фонд обязан произвести перерасчет.

Таким образом, в Украине существует 24,6 тысячи пенсионеров, которые получают пенсию выше, чем существуют установленные ограничения. Из них 4,9 тысячи пенсионеров получает пенсии на суму более чем 50 тысяч гривен. Это преимущественно военные, судьи, прокуроры, "чернобыльцы" и другие. На эти выплаты бюджет Украины ежемесячно тратит около 10 млрд гривен.

Наибольший размер пенсии составляет 390 тысяч гривен. Это в 66 раз больше средней пенсии в Украине – 5 851 гривна. Имя владельца рекордной пенсии в Украине не называется.

Отметим, что человек, получающий среднюю пенсию, набирает такие средства за 5,5 лет, тогда как человек с рекордной пенсией получает почти 400 тысяч гривен ежемесячно. Если учитывать среднюю зарплату – 19 тысяч гривен, то среднестатистический украинец должен работать 20 месяцев, чтобы заработать 390 тысяч гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге регионов Украины, который показал, где пенсионеры получают самые большие выплаты.

Также "Комментарии" писали о минимальной зарплате и прожиточном минимуме в Украине на 2025 год.